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كُتّاب وآراء
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التشرد والبرد يخطفان روح سبعيني في شفشاون
الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:15
توفي شخص يعيش حالة تشرد بمدينة شفشاون في الساعات الأولى من صباح اليوم. ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الوفاة ناجمة عن تفاقم الحالة الصحية للضحية بسبب تعرضه لموجة البرد القارس التي تعيشها المدينة الزرقاء.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك، وهو في عقده السابع، جرى نقله للعلاج متشبثا بالحياة عقب تدهور حالته الصحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاتها.
وتم وضع جثة الهالك، بأمر من النيابة العامة، بمستودع الأموات، لإخضاعها للفحص الطبي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - الطيب الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:39
كان ينبغي نقله لدار العجزة او اي مأوى ينعم فيه بالدفئ والتغدية في سنواته الاخيرة .اي علاج سيتلاقاه في العيادة بعد فوات الاوان وتجمد اطراف العجوز المسكين..وفاة شيخ سبعيني في الشارع بسبب البرد عار على جبين جميع المسؤولين ووممثلي الدولة في مدينة شفشاون...
2 - YASSIR الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:57
وتم وضع جثة الهالك، بأمر من النيابة العامة، بمستودع الأموات، لإخضاعها للفحص الطبي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
السبب واضح ، الانسانية في ذمة الله
سبعيني في الشارع ، يمر بجانبه يوميا المئات، ثم بعدها يطلبون الله في صلواتهم بالجنة
الله يرحموا ، لربما القبر اكثر دفئا من الشارع
السبب واضح ، الانسانية في ذمة الله
سبعيني في الشارع ، يمر بجانبه يوميا المئات، ثم بعدها يطلبون الله في صلواتهم بالجنة
الله يرحموا ، لربما القبر اكثر دفئا من الشارع
3 - ام ايوب الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:05
فينكم البرلمانين راه الناس بدون مؤوى عيشين فالشارع وكيموتوا بالبرد اه عرفت كتصوتوا على انقاد معاشاتكم لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هدا منكر
4 - علاء الدين الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:19
لسوف يسألون عنه يوم القيامة كل مسؤول قال عمر لو تعثرت بغلة في ارض العراق لسأل عنها عمر يوم القيامة
5 - titi الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:24
رحم الله العجوز السبعيني على اين قد امضى سبعين سنة في الحياة وخير له ان تدركه الموت وهو في سبعين على ان يرد الى اردل العمر فيصاب بالزهايمر ويصبح هاءم على وجهه دون وجهة تراد من زنقة لزنقة فخيرا له ان تبتلعه الارض فقد اراح و استراح و شكرا
6 - mustapha الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:43
الدولة في نوم عميق اموت لبغا اموت اللتغطية لازالت مستمرة الى ماشاء الله.
7 - Casaawi الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:53
كنت يوم الاحد في المعرض الدولي للكتاب ولما رجعت مررت بالقر ب من مستشفى مولاي يوسف ووجدت قرب الباب شخص في السبعينات مرمي قرب الباب ونائم على الأرض والمارة لا يلقون له بال ، ربما يكون سكرانا وربما يكون مريضا او حتى مختلا عقليا ولكن في بلاد المسلمين المفترض أن لا نجد مثل هذه الحالات
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