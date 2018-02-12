التشرد والبرد يخطفان روح سبعيني في شفشاون‎

هسبريس من الرباط

توفي شخص يعيش حالة تشرد بمدينة شفشاون في الساعات الأولى من صباح اليوم. ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الوفاة ناجمة عن تفاقم الحالة الصحية للضحية بسبب تعرضه لموجة البرد القارس التي تعيشها المدينة الزرقاء.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك، وهو في عقده السابع، جرى نقله للعلاج متشبثا بالحياة عقب تدهور حالته الصحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاتها.

وتم وضع جثة الهالك، بأمر من النيابة العامة، بمستودع الأموات، لإخضاعها للفحص الطبي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.