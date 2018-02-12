عُلو قنطرة يتسبَّب في انقلاب شاحنة بسلا

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كُتّاب وآراء
عُلو قنطرة يتسبَّب في انقلاب شاحنة بسلا
انقلبت شاحنة من الوزن المتوسط، صباح اليوم في مدينة سلا، تحت قنطرة القطار جوارَ محطة سلا المدينة.
وأسفرَ الحادث عن تهشُّم الزجاج الأمامي للسيارة، لكنه لم يخلّف ضحايا، إذ خرجَ السائق من الحادث سليما.
ويعود سبب الحادث إلى ارتطام مقدّمة مقطورة الشاحنة بأعلى القنطرة، رغم وُجود علامة تمنه مرور العربات التي يصل علوها إلى أربعة أمتار.
وحسب إفادة سائق الشاحنة، فإنَّ الشاحنة التي يسوقها يصل علّوها إلى 3 أمتار و 80 سنتمترا، وكان بالإمكان أن تمرَّ بسلام تحت القنطرة.
واعتبر المتحدث ذاته أنَّ عُلوَّ القنطرة لا يصل إلى أربعة أمتار كما هُو مدوَّن أعلاها، مرجّحا أنَ تكون عملية إعادة تعبيد الطريق قد قلّص عُلوَّ القنطرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مقترحك غير واقعي. لان الشاحنات تمد اصحاب المحلات التجارية والدكاكين بالسلع في ذلك الوقت. هذه الحادثة قد تقع حتى خارج المدن اذا لم نتعلم بناء القناطر وإعطاء السنتمتر اهميته.