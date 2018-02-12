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الرئيسية | حوادث | عُلو قنطرة يتسبَّب في انقلاب شاحنة بسلا

عُلو قنطرة يتسبَّب في انقلاب شاحنة بسلا

عُلو قنطرة يتسبَّب في انقلاب شاحنة بسلا
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:05

انقلبت شاحنة من الوزن المتوسط، صباح اليوم في مدينة سلا، تحت قنطرة القطار جوارَ محطة سلا المدينة.

وأسفرَ الحادث عن تهشُّم الزجاج الأمامي للسيارة، لكنه لم يخلّف ضحايا، إذ خرجَ السائق من الحادث سليما.

ويعود سبب الحادث إلى ارتطام مقدّمة مقطورة الشاحنة بأعلى القنطرة، رغم وُجود علامة تمنه مرور العربات التي يصل علوها إلى أربعة أمتار.

وحسب إفادة سائق الشاحنة، فإنَّ الشاحنة التي يسوقها يصل علّوها إلى 3 أمتار و 80 سنتمترا، وكان بالإمكان أن تمرَّ بسلام تحت القنطرة.

واعتبر المتحدث ذاته أنَّ عُلوَّ القنطرة لا يصل إلى أربعة أمتار كما هُو مدوَّن أعلاها، مرجّحا أنَ تكون عملية إعادة تعبيد الطريق قد قلّص عُلوَّ القنطرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عزيز لافاج سلا الجديدة الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:22
يجب منع الدخول الشاحنات التقيلة داخل المدن من الساعة 6 صباحا الى الساعة التاسعة الى ادا كانت مضطرة انا شفت في كازا ساقين يركنون الرموك امام بابه لمادا لم يتم محطة خارج المدينة لركن الشاحنات وياتي ال داره في وساءل النقل هدا هو المعمول به في الخارج
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7
2 - الكترونيك الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:25
إذا كان صحيحا أن علو شاحنته 3،80 متر فيجب عليه مقاضاة وزارة التجهيز و مطالبته بتعويضات للخسائر التي تعرضت لها شاحنته مع تقديم اعتذار لصاحب الشاحنة و محاسبة المسؤولين الذين شيدوا القنطرة و الطريق لتعريض حياة السائقين للخطر
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33
3 - متحسر الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:33
الإهمال واللامبالاة في ابلاغ الناس عن مستجد يطرأ في الطرق وشحال بقئ في علو كل قنطرة بعد تعبيدها عندنا في المغرب واحد الخطأ فادح ما بغاوش يصلحوه انه كلما ضعفت الطريق تيزيد ليها تفريشة من الفوق يعني بحال المثل القائل تيديرو العكر فوق الخنونة يضيعوا فلوس الشعب في الخوا الخاوي لك الله يا بلدي.
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9
4 - ben الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:34
vous avez un 40 feet high cube container? alors il et plus haut qu un simple 40 feet !!! vous n avez pas fait attention c est tout! il faut avoire le courage de dire oui sorry c etais ma faute! pourqu oi chercher a tirez les autres dans la responabiliter alor qu ils ne le sont pas?
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-3
5 - كريسون الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:45
رد على تعليق 1 - عزيز لافاج سلا الجديدة
مقترحك غير واقعي. لان الشاحنات تمد اصحاب المحلات التجارية والدكاكين بالسلع في ذلك الوقت. هذه الحادثة قد تقع حتى خارج المدن اذا لم نتعلم بناء القناطر وإعطاء السنتمتر اهميته.
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2
6 - مصطفى القرقوري الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:49
بعض الإخوان حملوا المسؤولية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والحقيقة أن المسؤولية داخل المدن والمراكز القروية والشبه حصرية تبقى على كاهل المجالس المنتخبة المسيرة لذات البلديات والجماعات، أما مشكل منظومة التشوير الطرقي فيجب تحسينها وتحيينها لتلائم الواقع الحقيقي وليس شيء آخر...
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0
7 - smith الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:51
فكرتيني فالمحلبة اللى خرجات ف الكلميون . القنطرة ضربات الشاحنة. كم شاحنة مرت تحت هده القنطرة مند انشاءها.
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