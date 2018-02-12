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الرئيسية | حوادث | شمعة تنهي حياة رجل ثمانيني نواحي سطات

شمعة تنهي حياة رجل ثمانيني نواحي سطات

شمعة تنهي حياة رجل ثمانيني نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:15

أجرى طاقم طبي مختص، اليوم الاثنين، تشريحا طبّيا لجثة رجل ثمانيني، لقي مصرعه جرّاء حريق نشب بالمنزل الذي كان يقطنه قيد حياته بجماعة وقيادة المزامزة الجنوبية إقليم سطات، ما استدعى حضور ممثل السلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي بالمدينة سالفة الذّكر.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك "ع،ك"، المزداد سنة 1936 بدوار أولاد الرغاي أولاد عروص، بالجماعة الترابية المزامزة الجنوبية، له أبناء، وكان يسكن قيد حياته منفردا في بيت مجاور لأفراد عائلته، إلا أن حريقا نشب بالمنزل، وأتى على محتويات عدّة، وتسبب في وفاة الضحية.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الحريق ناتجا عن شمعة كان يستعين بها الهالك لإضاءة بيته، في انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات، ونتائج التشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - جهان@ الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:38
هدا ضحية من ضحايا الداوير اللي مازال كيستاعنو بالشمع والغاز باش يضويو بيوتهم لانه معندهمش الكهرباء رحمه الله مسكين
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31
2 - جهان@ الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:39
ضحية من بزاف الضحايا اللي بالدواوير اللي اللي مازال كيستاعنو بالشمع والغاز باش يضويو مساكن
رحمه الله
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18
3 - اريج الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:55
للاسف الشديد يلد الناس اﻻبناء ليكونوا لهم زينة وعون في هده الحياة لكن سرعان مايكبر اﻻبناء ويتجه كل واحد صوب قدر وماخططته له اﻻيام ويدهب واحد تلو اﻻخر ويجد الاباء انفسهم وحيدين بعدما ضعفت سواعدهم واجسامهم انهكتها اﻻمراض نسي اولئك اﻻبناء كم تعبوا هؤﻻء اﻻباء على تربيتهم وراحتهم .للاسف الشديد. ايها اﻻبناء رفقا بضعف آبائنا والله مادهب شبابهم اﻻ لصنع شبابنا.
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49
4 - maryam الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:58
انه فعلا لشیئ مأسف ، رحم الله الفقید
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27
5 - علاء الدين الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:54
اذا جاء الاجل فلا داعي للبحث عن الاسباب من يموت بالشمعة ومن يموت في الشارع ومن يموت ومن يموت تعددت الاسباب والموت واحد ويقين في هذه الدنيا
لوكان كانو المغاربة يعتبرو بالموت ريال واحد ميشفروهش ولكن حتى كيخليها كاملا
نحمدك ربي على نعمة الموت
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-4
6 - الطاهر الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:55
(انا لله وان اليه راجعون) اللهم اغفر له و ا رحمه.
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6
7 - ورزازات الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:56
لصالح.من.نور.واحد.ونر.جوج.مات.هدا.الرجل.بشمعة.في.القرن.الواحد.والعشرون.رحمك.الله.
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