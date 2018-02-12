شمعة تنهي حياة رجل ثمانيني نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أجرى طاقم طبي مختص، اليوم الاثنين، تشريحا طبّيا لجثة رجل ثمانيني، لقي مصرعه جرّاء حريق نشب بالمنزل الذي كان يقطنه قيد حياته بجماعة وقيادة المزامزة الجنوبية إقليم سطات، ما استدعى حضور ممثل السلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي بالمدينة سالفة الذّكر.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك "ع،ك"، المزداد سنة 1936 بدوار أولاد الرغاي أولاد عروص، بالجماعة الترابية المزامزة الجنوبية، له أبناء، وكان يسكن قيد حياته منفردا في بيت مجاور لأفراد عائلته، إلا أن حريقا نشب بالمنزل، وأتى على محتويات عدّة، وتسبب في وفاة الضحية.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الحريق ناتجا عن شمعة كان يستعين بها الهالك لإضاءة بيته، في انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات، ونتائج التشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية سطات.