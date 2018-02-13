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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار ثلاثيني في نواحي شفشاون‎

الغموض يلف انتحار ثلاثيني في نواحي شفشاون‎

الغموض يلف انتحار ثلاثيني في نواحي شفشاون‎
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 04:38

فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات مفارقة ثلاثيني للحياة بجماعة تلمبوط ضواحي شفشاون.

وكانت ساكنة الجماعة الترابية المذكورة قد اهتزت، ليلة الأحد، على وقع انتحار شخص شنقا في ظروف غامضة، لتنضاف الحالة المسجلة إلى حالات أخرى سابقة عديدة سجلها إقليم شفشاون.

وجرى توجيه جثمان الهالك صوب مستودع الأموات، إلى حين انتهاء التحقيق وجمع المعطيات والمعلومات الكافية للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

جدير بالذكر أن الحالة المرصودة تعتبر الــ35 من نوعها بالإقليم، الذي يعرف تواتر حالات الانتحار لأشخاص من مختلف الأعمار، وتأتي أياما قليلة عن تنظيم ندوة لرصد أسباب ودواعي تفشي الظاهرة بالإقليم الجبلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمر طنجة الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في اعتقادي هذه الظاهرة المتفشية في إقليم شفشاون والتي تشكل مشكلة و حطر على الصحة العامة يمكن ربطها نسبياً بتناول مخدر القنب الهندي. لهذا يجب على الجهات الحكومية المختصة على رأسها وزارة الصحة القيام بدراسة وبائية ميدانية من أجل الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول الظاهرة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لهذه المشكلة الإستثنائية بهذا الإقليم.
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2 - maghrebi الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:21
يارب تلطف بينا حالات الإنتحار خلال السنوات الأخيرة في تزايد كبير لاسيما في إقليم وزان وشفشاون، علاش هاد الناس تيبان ليهم الإنتحار هو الحل علما أن هناك مناطق في المغرب غبمجرد العيش فيها تتسبب ليك الكأبة، شفشاون وزان لقصر الكبير تطوان تتبان ليا مدن مزيانة من حيت الواحد لقى راحتوا فيها والله أعلم
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