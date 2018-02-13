الغموض يلف انتحار ثلاثيني في نواحي شفشاون‎

هسبريس من طنجة

فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات مفارقة ثلاثيني للحياة بجماعة تلمبوط ضواحي شفشاون.

وكانت ساكنة الجماعة الترابية المذكورة قد اهتزت، ليلة الأحد، على وقع انتحار شخص شنقا في ظروف غامضة، لتنضاف الحالة المسجلة إلى حالات أخرى سابقة عديدة سجلها إقليم شفشاون.

وجرى توجيه جثمان الهالك صوب مستودع الأموات، إلى حين انتهاء التحقيق وجمع المعطيات والمعلومات الكافية للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

جدير بالذكر أن الحالة المرصودة تعتبر الــ35 من نوعها بالإقليم، الذي يعرف تواتر حالات الانتحار لأشخاص من مختلف الأعمار، وتأتي أياما قليلة عن تنظيم ندوة لرصد أسباب ودواعي تفشي الظاهرة بالإقليم الجبلي.