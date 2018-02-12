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كُتّاب وآراء
حريق يدمر حافلة للنقل الحضري ضواحي مكناس
شبّ حريق، اليوم الاثنين بمدينة مكناس، في حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة سيتي باص المكلفة بالتدبير المفوض للنقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية؛ وهو ما أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالحافلة، فيما لم يصب أي من ركابها بمكروه.
وحسب مصادر هسبريس، فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ بهاته الحافلة، التي تؤمن نقل الركاب بين الجماعة القروية الدخيصة والسوق المركزي الجديد بمدينة مكناس، مبرزة أن الحريق اندلع بالحافلة قرب منطقة عين عتروس حين كانت في طريقها إلى مدينة مكناس وعلى متنها عدد من الركاب، أغلبهم تلاميذ.
ورجحت مصادر هسبريس بشركة سيتي باص أن يكون سبب اندلاع الحريق ناجم عن احتكاك وقع في أجهزة نظام الأمان في هذه الحافلة، والتي قالت عنها المصادر ذاتها إنها حافلة حديثة العهد بالخدمة، وهي من الجيل الجديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كون كانوا الضحايا بزاف مع ديك الرياشة ياربي سلامة تاواحد ميفلت