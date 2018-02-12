حريق يدمر حافلة للنقل الحضري ضواحي مكناس

رشيد الكويرتي

شبّ حريق، اليوم الاثنين بمدينة مكناس، في حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة سيتي باص المكلفة بالتدبير المفوض للنقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية؛ وهو ما أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالحافلة، فيما لم يصب أي من ركابها بمكروه.

وحسب مصادر هسبريس، فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ بهاته الحافلة، التي تؤمن نقل الركاب بين الجماعة القروية الدخيصة والسوق المركزي الجديد بمدينة مكناس، مبرزة أن الحريق اندلع بالحافلة قرب منطقة عين عتروس حين كانت في طريقها إلى مدينة مكناس وعلى متنها عدد من الركاب، أغلبهم تلاميذ.

ورجحت مصادر هسبريس بشركة سيتي باص أن يكون سبب اندلاع الحريق ناجم عن احتكاك وقع في أجهزة نظام الأمان في هذه الحافلة، والتي قالت عنها المصادر ذاتها إنها حافلة حديثة العهد بالخدمة، وهي من الجيل الجديد.