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الرئيسية | حوادث | حريق يدمر حافلة للنقل الحضري ضواحي مكناس

حريق يدمر حافلة للنقل الحضري ضواحي مكناس

حريق يدمر حافلة للنقل الحضري ضواحي مكناس
رشيد الكويرتي
الاثنين 12 فبراير 2018 - 15:10

شبّ حريق، اليوم الاثنين بمدينة مكناس، في حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة سيتي باص المكلفة بالتدبير المفوض للنقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية؛ وهو ما أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالحافلة، فيما لم يصب أي من ركابها بمكروه.

وحسب مصادر هسبريس، فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ بهاته الحافلة، التي تؤمن نقل الركاب بين الجماعة القروية الدخيصة والسوق المركزي الجديد بمدينة مكناس، مبرزة أن الحريق اندلع بالحافلة قرب منطقة عين عتروس حين كانت في طريقها إلى مدينة مكناس وعلى متنها عدد من الركاب، أغلبهم تلاميذ.

ورجحت مصادر هسبريس بشركة سيتي باص أن يكون سبب اندلاع الحريق ناجم عن احتكاك وقع في أجهزة نظام الأمان في هذه الحافلة، والتي قالت عنها المصادر ذاتها إنها حافلة حديثة العهد بالخدمة، وهي من الجيل الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - moha الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:09
اشمن نقل حضاري حافلاات مفيهوم ميتشاف كولشي مهرس طوبيس كيمشي بلا فران
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17
2 - زكرياء الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:54
منطقة الاسراتيجية في المغر بوادي بهت عرفناه اشنوا المكيشل ولكن الاطباء مستشفى العسكري لمكناس فيهم التعجرف الصحبي بزاف ..اما طوبيسات مادارولينا والوا ...201
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-4
3 - مقهورين الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:28
الله يسترنا لو كان وقع هاد الحريق في النقل الكداري بفاس
كون كانوا الضحايا بزاف مع ديك الرياشة ياربي سلامة تاواحد ميفلت
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