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كُتّاب وآراء
مطاردة أمنية تنتهي بتفكيك عصابة بقلعة السراغنة
تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة، الاثنين، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة، بعد إيقاف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بحي عواطف بمدينة قلعة السراغنة.
عملية الإيقاف جاءت بعد مطاردة للسيارة المذكورة، انطلقت فصولها من مدينة ابن جرير لتمتد إلى شوارع مدينة قلعة السراغنة، قبل أن يجري تطويق السيارة من كل جانب والسيطرة عليها، ليتم اقتياد المتهمين إلى مقر المنطقة الإقليمية بقلعة السراغنة، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمين، المنحدرين من مدينة بني ملال، نجحوا في تنفيذ عملية سرقة منظمة بمدينة ابن جرير استهدفت إحدى الوكالات المالية، جرى تنظيمها بطريقة مدروسة، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن السيارة المذكورة في اتجاه قلعة السراغنة، ليتم إخبار المصالح الأمنية بالمنطقة بالموضوع من خلال تحديد نوع السيارة والأشخاص الموجودين بداخلها، ليتم إيقافهم خلال مطاردة أمنية.