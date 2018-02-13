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الرئيسية | حوادث | مطاردة أمنية تنتهي بتفكيك عصابة بقلعة السراغنة

مطاردة أمنية تنتهي بتفكيك عصابة بقلعة السراغنة

مطاردة أمنية تنتهي بتفكيك عصابة بقلعة السراغنة
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 08:15

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة، الاثنين، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة، بعد إيقاف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بحي عواطف بمدينة قلعة السراغنة.

عملية الإيقاف جاءت بعد مطاردة للسيارة المذكورة، انطلقت فصولها من مدينة ابن جرير لتمتد إلى شوارع مدينة قلعة السراغنة، قبل أن يجري تطويق السيارة من كل جانب والسيطرة عليها، ليتم اقتياد المتهمين إلى مقر المنطقة الإقليمية بقلعة السراغنة، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمين، المنحدرين من مدينة بني ملال، نجحوا في تنفيذ عملية سرقة منظمة بمدينة ابن جرير استهدفت إحدى الوكالات المالية، جرى تنظيمها بطريقة مدروسة، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن السيارة المذكورة في اتجاه قلعة السراغنة، ليتم إخبار المصالح الأمنية بالمنطقة بالموضوع من خلال تحديد نوع السيارة والأشخاص الموجودين بداخلها، ليتم إيقافهم خلال مطاردة أمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - bahlouli الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:51
اقدم احر التهاني الى رجال الامن بقلعة السراغنة على العمل الجبارالذين قاموا به لايقاف هذه العصابة وهناك عصابات اخرى في البيضاء ولكن معه الاسف لم يجدوا الشرطة التي كمثلكم برافو برافو شرطة قلعة السراغنة
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2 - مدرسة المشاغبين الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:48
عملية سرقة تم تنفيذها بطريقة مدروسة، اين هو الذكاء واين هي الدراسة هنا، عصابات المحترفة تغير السيارة من مكان الى مكان ، هاذو جايين بنفس سيارة من مكان الجريمة الى مدينة اخريبكة الغباء ديال العصابة مع يقظة رجال الشرطة ، يجب تكبيلهم من القدمين مثل الخرفان والحكم عليهم ب 20 سنة لان السرقة مقرونة بالتهديد بالسلاح كما يوجد في امريكا بلاد الحقوق والمساواة
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