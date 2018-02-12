24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1312:4715:4518:1219:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)

  2. "قلوب دافئة" تقاوم آثار البرد القارس في وزان (5.00)

  3. الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)

  4. المؤتمر القومي يثمن إسقاط "إف16" إسرائيلية‎ (5.00)

  5. الحي الصيني في درب عمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مكتب الخيام: القيمة المالية للكوكايين المحجوز مرتفعة

مكتب الخيام: القيمة المالية للكوكايين المحجوز مرتفعة

مكتب الخيام: القيمة المالية للكوكايين المحجوز مرتفعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:19

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الخبرة العلمية، التي أنجزت على عينات من مخدر الكوكايين المحجوز بميناء الدار البيضاء، أوضحت أن نسبة تركيز هذا الصنف من المخدرات بلغت 97%، مضيفا أن هذا المعطى "يؤشر على ارتفاع كبير في القيمة المالية للشحنات المخدرة المضبوطة".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وفق ما جاء في بلاغٍ صادر عنه، قد تمكن بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من إيقاف 6 أشخاص؛ من بينهم مواطن برازيلي، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، علاوة على حجز 541 كيلوغراما من الكوكايين الخام، وخمس سيارات تستخدم في عمليات النقل والتهريب، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.

وأضاف البلاغ عينه أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تواصل تحرياتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، "للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن إيقاف جميع الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - بو الراي الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:43
كانت قيمته مرتفعة لو تم بيعه اما الآن بعد حجزه فلا قيمة له إلا من تعويضات عن مكافحة المخدرات ....و الله أعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.