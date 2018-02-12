مكتب الخيام: القيمة المالية للكوكايين المحجوز مرتفعة

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الخبرة العلمية، التي أنجزت على عينات من مخدر الكوكايين المحجوز بميناء الدار البيضاء، أوضحت أن نسبة تركيز هذا الصنف من المخدرات بلغت 97%، مضيفا أن هذا المعطى "يؤشر على ارتفاع كبير في القيمة المالية للشحنات المخدرة المضبوطة".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وفق ما جاء في بلاغٍ صادر عنه، قد تمكن بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من إيقاف 6 أشخاص؛ من بينهم مواطن برازيلي، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، علاوة على حجز 541 كيلوغراما من الكوكايين الخام، وخمس سيارات تستخدم في عمليات النقل والتهريب، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.

وأضاف البلاغ عينه أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تواصل تحرياتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، "للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن إيقاف جميع الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية".