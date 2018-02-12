شاب ينهي حياته شنقا بضواحي بومالن دادس

هسبريس من تنغير

وضع شاب يبلغ من العمر 19 سنة، عشية اليوم الاثنين، حدا لحياته شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته الكائن بدوار جيدا، التابع ترابيا لجماعة أيت يول من إقليم تنغير.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن الهالك، المسمى "ع. ز"، كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة؛ وهو ما عجل به إلى وضع حد لحياته شنقا، في إحدى غرف منزل أسرته دون أن يثير انتباهها.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بمدينة بومالن دادس إلى مكان الحادث بعد إخطارهم من لدن أسرة الهالك، وفتحوا تحقيقا للوقوف على دوافع الحادث المؤلم؛ فيما تولت سيارة إسعاف عملية نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى بوكافر بمدينة ورزازات للتشريح، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.