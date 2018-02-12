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الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقا بضواحي بومالن دادس

شاب ينهي حياته شنقا بضواحي بومالن دادس

شاب ينهي حياته شنقا بضواحي بومالن دادس
هسبريس من تنغير
الاثنين 12 فبراير 2018 - 21:21

وضع شاب يبلغ من العمر 19 سنة، عشية اليوم الاثنين، حدا لحياته شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته الكائن بدوار جيدا، التابع ترابيا لجماعة أيت يول من إقليم تنغير.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن الهالك، المسمى "ع. ز"، كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة؛ وهو ما عجل به إلى وضع حد لحياته شنقا، في إحدى غرف منزل أسرته دون أن يثير انتباهها.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بمدينة بومالن دادس إلى مكان الحادث بعد إخطارهم من لدن أسرة الهالك، وفتحوا تحقيقا للوقوف على دوافع الحادث المؤلم؛ فيما تولت سيارة إسعاف عملية نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى بوكافر بمدينة ورزازات للتشريح، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سرور الاثنين 12 فبراير 2018 - 21:42
فلنحذر من اللجوء إلى الإنتحار فإنه ليس حلا أبدا فإن فيه ضياع للدنيا والآخرة فأصحاب الأفكار السودوية وضعاف الشخصية والإيمان و المرضى النفسيين هم من يلجأون إلى الإنتحار وكما ثبت في الحديث الشريف
أن المنتحر يعيد طريقة انتحاره في جهنم حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:(من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة).
اللهم ارحمه وتجاوز عنه واغفر له إنك غفور رحيم آمين.
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11
2 - الإضطرابات النفسية في تصاعد الاثنين 12 فبراير 2018 - 21:53
ألا تلاحظون ان معدل الإضطرابات النفسية في تصاعد في المغرب. !!! من المسؤول عن دفع المغاربة إلى الحمق و الهلوسة بشكل فضيع ؟؟؟؟
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8
3 - wood الاثنين 12 فبراير 2018 - 22:15
الحقيقة هي ان فئة كبيرة من الشباب ترى مستقبلها في المغرب مظلم تماما دون اية افاق . لا تعليم في المستوى و حتى من جاهد لسنين طويلة و حصل لا شهادة عليا فان مصيره البطالة و العطالة و يقول له المخزن و عياشته ان شهادته فارغة و انها فقط لمحو الامية . فالوظيفة العمومية كانت هي المنقد الوحيد لابناء الشعب للخروج من الفقر ، اما الآن بعد اغلاق هذا الباب فاغلب الشباب في المغرب ان لم يهاجر مصيرهم فراشة او باعة متجولين او حراس السيارات او التشرد و الضياع او السجن . فالمخزن بتسييره العشوائي اوصل البلاد الى الافلاس !!؛
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