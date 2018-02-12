مروحية الجيش تسعف سيدة ضواحي ورززات

محمد آيت حساين

أفادت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورززات بأن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية تدخلت، اليوم الاثنين، من أجل نقل مريضة من جماعة امي نولاون القروية بإقليم ورززات إلى المركز الاستشفائي المذكور، بغرض ضمان التكفل الكامل بحالتها وتمكينهما من متابعة الاستشارات والعلاجات الضرورية.

وأوضحت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بورززات، في بلاغ أصدرته تتوفر عليه هسبريس، أنها أرسلت بعثة صحية تابعة للمركز على متن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية إلى الجماعة الترابية إيمي نولاون، من أجل إسعاف ونقل المريضة، البالغة من العمر 48 سنة، التي كانت تعاني من فتق على مستوى البطن، قصد استكمال الفحوصات والعلاجات الضرورية.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن عملية إسعاف المريضة تمت بنجاح، بفضل تضافر الجهود وتسخير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية التابعة للمصالح الصحية الإقليمية والسلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي والأمن الإقليمي والوقاية المدنية، تحت إشراف عامل إقليم ورززات.

وأوضح البلاغ أن هذا التدخل الاستعجالي بجميع مراحله خلف ارتياحا واطمئنانا كبيرين لدى أسرة المريضة والطاقم الصحي، كما لقي استحسانا لدى ساكنة المنطقة، موردا أن السيدة استفادت من عملية جراحية استعجالية كللت بالنجاح.