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الرئيسية | حوادث | 20 سنة سجنا في حق مغربي قتل شقيقته بإسبانيا

20 سنة سجنا في حق مغربي قتل شقيقته بإسبانيا

20 سنة سجنا في حق مغربي قتل شقيقته بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:35

أصدر قاضي غرفة الجنايات بمحكمة توريمولينوس بمحافظة مالقا، جنوب إسبانيا، عقوبة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق مهاجر مغربي مدان بتهمة "قتل شقيقته بشكل متعمد".

ووفق ما أودرته وسائل إعلامية إسبانية، فإن الجاني قام في حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم 23 أكتوبر سنة 2016 بالاعتداء على أخته فاطمة بواسطة مكواة الملابس على مستوى الرأس وهي نائمة، قبل أن يقوم بغلق فمها ولف عنقها بسلك حديدي إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالكة لم تتمكن من الإفلات أو طلب المساعدة أو صد هجوم الشخص المدان، البالغ من العمر 48 عاما، مبرزة في السياق ذاته أن الفاعل يقطن بشكل دائم بالمغرب، لكنه يسافر بين الفينة والأخرى إلى مدينة مالقا بغية تلقي العلاجات الطبية، كونه يعاني من مرض.

صحيفة "ABC"، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن الموقوف يقطن رفقة شقيقة خلال فترات تواجده بإسبانيا، مردفة أنه قرر تنفيذ جريمته بسبب جدال حاد بينه وبين أخته التي تدعوه إلى البحث عن فرص شغل، عوض المكوث طوال الوقت بالمنزل دون القيام بأي شيء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فريد الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:02
شعب مسالي .الشباب المغربي أصبح نموذج في الكسل و التهاون يفكر فقط في ما يسد رمقه لا يطور داته. ديما كالس في القهوة ديال درب عاصر تيتسنا ختو ولا مو تصرف عليه.
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27
2 - ولد الشعب الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:38
غادي يضرب منها 5 سنين و يخرج بعفو ملكي في العيد لكبير ديال السبليون
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