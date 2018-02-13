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كُتّاب وآراء
قتيلان وجريح في حادثة مميتة ضواحي تنغير
لقي شخصان مصرعهما على الفور وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تعرضهم لحادثة سير مميتة، ليلة الاثنين الثلاثاء، بعد اصطدام وقع بين سيارة رباعية الدفع وأخرى خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير والرشيدية، بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت نايت عطا.
وأفادت مصادر مسؤولة هسبريس بأن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام سيارة رباعية الدفع قادمة من مدينة تنغير في اتجاه تنجداد، مع سيارة خفيفة قادمة من الاتجاه المعاكس، وخلفت قتيلين كانا على متن السيارة المتجهة إلى مدينة تنغير، فيما أصيب سائق السيارة رباعية الدفع بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى سيدي حساين بورززات لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الدرك الملكي بتنغير وأفرادا من الوقاية المدنية انتقلوا إلى مكان الحادث، وقاموا بانتشال سائق السيارة الخفيفة الذي كان عالقا داخلها بصعوبة كبيرة، وجرى نقل جثتي الهالكين إلى قسم الأموات بتنغير من أجل المعاينة أو التشريح لفائدة البحث المفتوح من قبل الدرك الملكي، لتحديد المسؤوليات في الحادث المميت تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة.
وذكرت مصادرنا أن الهالكين، أحدهما من بومالن دادس والآخر من مدينة تنجداد، كانا يشتغلان قيد حياتها ببنك القرض الفلاحي بالمدينتين اللتين ينتميان إليهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
انا لله وانا اليه راجعون
لا حول و لا قوة إلا بالله
كان احد الهالكين ابن مدينة بومالن دادس وهو مدير القرض الفلاحي بنفس المدينة.
لا حول ولا قوة إلا بالله
comme c'est arriver déjà dernièrement sur une route de salé chose normale constructions de nos ponts et chaussées ne sont jamais respecté les normes et règles des ponts chaussées du monde développés.il y'a une hauteur a respectez toujours qui devrait être au minimum entre (4.30 à 4,75 m)de hauteur chose que le Maroc ne respecté jamais malheureusement. même chose pour les routes et autoroutes l'élargissement de chaussées devrait être suffisamment espacé tunnels de chemin de fer également chose que le Maroc malheureusement ne respect-jamais! ne respectent pas les mesures de sécurité au Maroc malheureusement il n'est y'a pas de suivit de controle de sécurité routières permanent le suivit des travaux tout le monde s'en fout carrément de cette réglementation a chaque fois ça coût la vie des citoyens. ils construisent petit et mal rétrécie leurs chaussées ils veulent pas se mettre aux exigences des normes internationales