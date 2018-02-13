قتيلان وجريح في حادثة مميتة ضواحي تنغير

محمد آيت حساين

لقي شخصان مصرعهما على الفور وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تعرضهم لحادثة سير مميتة، ليلة الاثنين الثلاثاء، بعد اصطدام وقع بين سيارة رباعية الدفع وأخرى خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير والرشيدية، بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت نايت عطا.

وأفادت مصادر مسؤولة هسبريس بأن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام سيارة رباعية الدفع قادمة من مدينة تنغير في اتجاه تنجداد، مع سيارة خفيفة قادمة من الاتجاه المعاكس، وخلفت قتيلين كانا على متن السيارة المتجهة إلى مدينة تنغير، فيما أصيب سائق السيارة رباعية الدفع بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى سيدي حساين بورززات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الدرك الملكي بتنغير وأفرادا من الوقاية المدنية انتقلوا إلى مكان الحادث، وقاموا بانتشال سائق السيارة الخفيفة الذي كان عالقا داخلها بصعوبة كبيرة، وجرى نقل جثتي الهالكين إلى قسم الأموات بتنغير من أجل المعاينة أو التشريح لفائدة البحث المفتوح من قبل الدرك الملكي، لتحديد المسؤوليات في الحادث المميت تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة.

وذكرت مصادرنا أن الهالكين، أحدهما من بومالن دادس والآخر من مدينة تنجداد، كانا يشتغلان قيد حياتها ببنك القرض الفلاحي بالمدينتين اللتين ينتميان إليهما.