رضيعة متخلى عنها تستنفر السلطات ببلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عثر مواطنون، صباح اليوم، على رضيعة متخلى عنها في مركز بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، حيث جرى إخطار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى المكان لمعاينتها.

وأشرفت السلطات المختصة على نقل الرضيعة، التي لا يتجاوز عمرها 30 يوما، إلى جناح الأطفال المتخلّى عنهم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بعد أن أُجريت لها فحوصات أثبتت أن حالتها الصحية جيدة.

وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف التخلي عن الرضيعة حديثة الولادة في الشارع العام، في أفق تحديد هوية الواقفين وراء ذلك؛ في حين رجّحت مصادر من المكان أن تكون ناجمة عن حمل غير شرعي.