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إنقاذ 11 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إسبانيا

إنقاذ 11 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إسبانيا
هسبريس - إفي
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 00:40

انقذت الأطقم التابعة لجهاز الإنقاذ البحري الإسباني 11 مهاجرا أفريقيا من دول جنوب الصحراء كانوا يبحرون على متن زورق بمياه مضيق جبل طارق، وتم نقلهم إلى ميناء طريفة بمقاطعة قادش الإسبانية الجنوبية، بينما وصل قارب مهاجرين آخر إلى شاطئ إلبالمار بنفس المقاطعة الواقعة بإقليم الأندلس.

وأشارت مصادر من الجهاز لـ(إفي) إلى أن مركز تنسيق طريفة تلقى بلاغا هاتفيا من المغرب في الساعة 6:55 يشير إلى وجود الزورق.

وأطلقت عملية إنقاذ بمشاركة مروحية وسفينة، وتمكنت الأطقم من تحديد مكان الزورق المطاطي، وعثرت على متنه على 11 مهاجرا، وجميعهم ذكور من دول جنوب الصحراء.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء طريفة، وقد وصلوا إليه في الساعة 09:20 وتلقوا الإسعافات والرعاية اللازمة على يد فرق من الصليب الأحمر والحرس المدني والشرطة الوطنية.

كما أبلغت السلطات المغربية جهاز الإنقاذ البحري الإسباني بإنقاذ قارب آخر في مياه المضيق وكان على متنه تسعة مهاجرين، هم سبعة رجال وامرأتان.

ومن ناحية أخرى، وصل قارب على متنه نحو 30 مهاجرا إلى شاطئ إلبالمار بمنطقة بيخير دي لا فرونتيرا يمقاطعة قادش، بعد تدخل قوات الحرس المدني الإسباني لتوقيفهم.

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