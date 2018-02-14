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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف متورطين في السرقة بالعنف
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 3 أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة للسرقة بالعنف استهدفت سائحا أجنبيا من جنسية بريطانية.
وكانت مصالح الأمن سجلت في الرابع من فبراير الجاري شكاية سائح بريطاني، تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف كان قد تعرض لها بالقرب من ساحة "أبي الجنود" بمدينة فاس؛ "وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن تشخيص هوية الفاعل الرئيسي وتوقيفه. كما تم ضبط شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في الأعمال التحضيرية لارتكاب هذا الفعل الإجرامي"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم على التوالي تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.