النصب والاحتيال يجر شخصين للإيقاف بابن سليمان

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان شخصين، أحدهما سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، للاشتباه في تورطهما في عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.

ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني فقد تدخلت دورية للشرطة بالحي المحمدي بالمدينة نفسها لتوقيف المعنيين بالأمر، بعدما تمت محاصرتهما من طرف مجموعة من الأشخاص، يدعون أنهم كانوا ضحايا تصريحات تدليسية من طرف المشتبه فيهما، تتمثل في تقديم وعود بالوساطة في توظيفهم أو توظيف أفراد من عائلاتهم في صفوف القوات العمومية، بما فيها أسلاك الشرطة، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم.

عمليات التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما، يضيف البلاغ ذاته، "أسفرت عن حجز نسخ من مجموعة من الوثائق التعريفية والشواهد المدرسية الخاصة بالضحايا المفترضين، البالغ عددهم، إلى حدود الآن، 16 ضحية".

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وعن كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الاحتيالية.