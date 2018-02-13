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الرئيسية | حوادث | انتحار نزيلة بقسم "الأمراض العقلية" في ورزازات

انتحار نزيلة بقسم "الأمراض العقلية" في ورزازات

انتحار نزيلة بقسم "الأمراض العقلية" في ورزازات
محمد آيت حساين
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 16:35

أقدمت سيدة، تبلغ من العمر 33 عاما، وتنحدر من إحدى مناطق إقليم ورزازات، على الانتحار شنقا، صباح اليوم الثلاثاء، داخل قسم الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، باستخدام منديل عبارة عن غطاء رأس.

وأفاد مصدر مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الهالكة كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية، وكانت تتابع علاجها منذ سنوات، مشيرا إلى أنها دخلت مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي لورزازات منذ أسبوع، لتنهي حياتها صباح اليوم بهذه الطريقة المأساوية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم العثور على جثة الهالكة، من قبل الأطر الطبية المكلفة بعلاجها، وهي معلقة بمنديل، وتم إخبار الإدارة ومصالح الأمن، التي ربطت الاتصال بالنيابة العامة المختصة بمحكمة ورزازات، لتتبع هذه الواقعة، موضحا أن الهالكة كانت تعاني من مرض عقلي.

وأضاف المصدر أن مصالح الضابطة القضائية، وعناصر الشرطة العلمية، وإدارة المركز الاستشفائي، والمندوب الإقليمي للصحة، ومسؤولي العمالة، انتقلوا إلى مكان الحادث من أجل الوقوف على أسبابه وظروفه، مشيرا إلى أنه تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى بكافر، قصد إخضاعها لعملية التشريح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 16:46
لا حول ولا قوة إلا بالله غفر الله لنا ولها مع العلم أن السلطات المحلية هي الأولى المعنية بالأمر والمسؤولة الوحيدة عن هذا الإنتحار بما أن الشابة المسكينة تعاني من اظطرابات نفسية بدل الولوج بها في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن تشفى ثم تتابع بما نسب إليها نرى أنها زج بها في السجن رغم مرضها إذن هنا نرى أننا مازلنا متأخربن عن باقي الدول النامية بقرون عديدة...
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22
2 - mustafa الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 16:48
نفس الواقعة في مشفى امراض العقلية في الراشيدية والسجن ينادي .
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13
3 - حلالة 59 الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 16:52
رئيس حكومتنا ما عندوش مع الطب النفسي. لأنه هو الآخر خاصو يتعالج. بلومبي و الروبيني ديالو مخصر
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17
4 - Aziz-canada الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:19
واش كاين شي مختل عقل عندو العقل باش يعرف يدبر على الكوردا ويربطها ويطلع فوق الكرسي ويشنق راسو ههههه
قتلوها بالضرب والتعامل السيئ او بالحقن العشوائية..وبعذ ذللك يقولون انتحرت
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-15
5 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:25
والله أظنها قد ارتاحت في مغرب يصبح الحليم حيران غاللهم الطف بها وبنا وافتح لنا أبواب النجاة من كل الملمات التي تحاصرنا فلا مفر منك إلا إليك.
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11
6 - خالد الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:45
السلام
مر بي هدا المرض من قبل وعفيت منه بفضل الله.افهم كثيرا اسرار هدا المرض.و الله كلما ارى انسان مجنون ابكي لاني اعرف ما يشعر به .وايضا ابكي لان الله عفاني
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47
7 - ameksa الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:46
Any mentally fit person would commit suicide if she were forced to spend the night in any moroccan public health institution.
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3
8 - kaml الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:55
والله هاذشي تيغلع فالمغرب الفقر والهشاشة وعدم الأذن صاغية اللهم حسن أحوالنا من حسن الاحسن
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3
9 - ازداحماض الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:58
مع كامل الأسف هذا لايمكن تصديقه لأن الأدوية التي تعطى لهم تجعلهم ينامون نوما عميقا وخصوصا في الأيام الأولى من الاستقبال داخل المستشفى والحراسة تكون باستمرار أظن أن التهاون وارد، من ناحية أخرى هناك أدوية في هذا المجال تؤدي إلى الانتحار إذن لابد من مضاعفة الانتباه إلى المرضى اللهم اشفي كل مسلم مريض.
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8
10 - BOUNGLO الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 18:00
تغمذها الله برحمته الواسعة وارزق ذويها الصبر والسلوان ان للله وان اليه راجعون
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12
11 - Citoyenne du Monde الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:29
Qu'elle repose en paix! Il faut ouvrir une enquête i sérieuse et il faut que l'autopsie révèle si la défunte a été victime de violence ou d'abus de quelque sorte que ce soit (sexuels inclus). Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre de troubles psychiques ou psychiatriques qu'on doit bâcler l’enquête!
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2
12 - ممرض الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:00
همممممم ماتكونش الممرضة هي المتهم والشاهد وملك الموت
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