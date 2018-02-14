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الرئيسية | حوادث | الأمن يحقّق مع أردنيّ متهم بالنصب والاحتيال

الأمن يحقّق مع أردنيّ متهم بالنصب والاحتيال

الأمن يحقّق مع أردنيّ متهم بالنصب والاحتيال
هسبريس من مراكش
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:15

شرعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، في أبحاثها وتحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مواطن يحمل الجنسية الأردنية احترف النصب والاحتيال، وأوهم ضحاياه بتشغيلهم بشركته المتخصصة في مجال البناء والعقار.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت، ليلة الاثنين، المتهم بعد محاصرته من لدن بعض ضحاياه، بالقرب من إحدى الأسواق الممتازة بتراب الملحقة الإدارية رياض السلام بعاصمة النخيل، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرضه على العدالة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم، الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، نجح في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذه لمجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا بمدينة أكادير، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية، واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق؛ وهو ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم قرّر، مباشرة بعد افتضاح أمره، التواري عن الأنظار وإقفال هاتفه النقال والتوجه إلى مدينة مراكش من أجل البحث عن ضحايا جدد، قبل أن يقرر ضحاياه القاطنين بمدينة أكادير تتبع تحركاته بعد الاهتداء إلى مكان وجوده بالمدينة الحمراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Le lion de l'atlas الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:45
Prison plus expulsion chez lui même les africains des arnaques avec l'euros trafiqué les marocain fait attention
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10
2 - OUJDI الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:56
هل المغاربة سدج لى هذه ادرجة ، هل من يريد العمل من أجل ربح قوته يجب ان يعطي المال لكي يشتغل !
طريقة النصب و الإحتيال ظاهرة من أول الأمر.
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20
3 - حرية الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:37
النصابون والمحتالون لهم أساليب سحرية للنيل من الضحية فهم يتلونون بألوان كثيرة فعلامة معرفتهم
هو أنهم يتقنون فن الكلام فإذا أراد الإنسان أن يحمي نفسه منهم فعليه استشارة أهل القانون أو بعض الأصداق ذوي الخبرة في ذالك حتى لا يقع في شباكهم وكما جاء في الأثر ما خاب من استشار.
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