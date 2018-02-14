24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|12:47
|15:46
|18:14
|19:29
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "حريات حلال" و"حريات حرام"
- المطلوب رأس "البيجيدي" وليس رأس بنكيران
- ولادة مغرب المستقبل
- السيد العثماني: التيمم في جرادة أفضل من الوضوء بوجدة
- المعاناة تفجر احتجاجات شعبية ضواحي ميدلت
أوروبيون يدربون أطر "مجلس عزيمان" لتقييم سياسات التعليم بالمملكة (5.00)
- وزارة الأوقاف تنفق أزيد من 14 مليارا على آلاف الأضرحة والزوايا - (150)
- جمعيات تدعو إلى عدم تكليف أطفال التخييم بالنهوض لصلاة الفجر - (133)
- الحكومة تعد بآلاف المناصب في جرادة .. والساكنة تدرس مآل الحراك - (62)
- الرميد يربط ممارسة حرية المعتقد علناً بتطور المجتمع المغربي - (44)
- الرميد يقتلع "لسان بنكيران" ويرفض "مقاطعة" مجلس الحكومة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يحقّق مع أردنيّ متهم بالنصب والاحتيال
شرعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، في أبحاثها وتحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مواطن يحمل الجنسية الأردنية احترف النصب والاحتيال، وأوهم ضحاياه بتشغيلهم بشركته المتخصصة في مجال البناء والعقار.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت، ليلة الاثنين، المتهم بعد محاصرته من لدن بعض ضحاياه، بالقرب من إحدى الأسواق الممتازة بتراب الملحقة الإدارية رياض السلام بعاصمة النخيل، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرضه على العدالة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم، الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، نجح في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذه لمجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا بمدينة أكادير، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية، واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق؛ وهو ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم قرّر، مباشرة بعد افتضاح أمره، التواري عن الأنظار وإقفال هاتفه النقال والتوجه إلى مدينة مراكش من أجل البحث عن ضحايا جدد، قبل أن يقرر ضحاياه القاطنين بمدينة أكادير تتبع تحركاته بعد الاهتداء إلى مكان وجوده بالمدينة الحمراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
طريقة النصب و الإحتيال ظاهرة من أول الأمر.
هو أنهم يتقنون فن الكلام فإذا أراد الإنسان أن يحمي نفسه منهم فعليه استشارة أهل القانون أو بعض الأصداق ذوي الخبرة في ذالك حتى لا يقع في شباكهم وكما جاء في الأثر ما خاب من استشار.