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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة طبيب للأسنان

أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة طبيب للأسنان

أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة طبيب للأسنان
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 23:40

باشرت فرقة من الشرطة العلمية والقضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الثلاثاء، تحقيقاتها الأولية وتحرياتها، لجمع المعطيات والقرائن التي ستساعد المحققين في معرفة ظروف وملابسات وفاة طبيب للأسنان عثر عليه صباح اليوم نفسه داخل عيادته الموجودة بالوحدة الرابعة بحي الداوديات التابع لتراب مقاطعة جليز.

وأعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته من أجل إخضاع جثة الطبيب الهالك للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بعد نقلها إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الشرطة القضائية استمعت لمساعدته بالعيادة المذكورة وعدد من أقاربه في محاولة لجمع بعض الأدلة التي ستساعد في التحقيق لفك لغز الوفاة التي خلفت ردود أفعال متباينة في أوساط سكان الوحدة الرابعة بالداوديات.

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