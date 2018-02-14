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الرئيسية | حوادث | حجز كمية هامة من اللحوم فاسدة بأولاد سعيد

حجز كمية هامة من اللحوم فاسدة بأولاد سعيد

حجز كمية هامة من اللحوم فاسدة بأولاد سعيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 04:01

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، الثلاثاء، أحد الأشخاص على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة سالفة الذكر، للاشتباه فيه بترويج اللحوم عبر سيارة خاصة في ظروف غير صحية ما يعرضها للإفساد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن دورية أمنية تابعة للمركز الترابي أولاد سعيد نواحي سطات تمكنت خلال عملها الاعتيادي من ضبط كمية من اللحوم التي تقارب 200 كيلوغرام على متن سيارة خاصّة، كان صاحبها الذي ينشط في مجال الذبيحة السرية ينقل اللحوم في ظروف غير صحية من أولاد سعيد لترويجها بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي حجزت كمية اللحوم، واقتادت المشبه فيه إلى مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد للاستماع إليه في بحث تمهيدي، في الوقت الذي قامت فيه لجنة مختلطة من مكونة من الدرك الملكي وممثل السلطات والجماعة الترابية وطبيب مختص بإتلاف كمية اللحوم المحجوزة تبعا لتعليمات النيابة العامة بسطات.

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1 - ستيتو حمو الأربعاء 14 فبراير 2018 - 06:14
نقطة في بحر !!ومجرد صدفة لان المدن والحواضر تزود عادة بلحوم الذبيحة العشواءية وليس السرية لان اصحاب الحال من شيوخ ومقدمين وما فوق من السلطة لا يمكن الا يعرفوا أماكن الذبح .
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