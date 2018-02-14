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أقراص مهلوسة تقود إلى اعتقال شخص بأكادير

أقراص مهلوسة تقود إلى اعتقال شخص بأكادير
هسبريس من أكادير
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 01:04

أفلحت العناصر الأمنية بالدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير، الثلاثاء، في إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه من داخل شقة بالحي المحمدي بعد تفعيل عملية مراقبة وترصد، استغلالا لمعلومات تفيد تعاطيه الاتجار في المخدرات رفقة فتاة قاصر، جرى إيقافها هي الأخرى بمعيته.

وزاد المصدر نفسه أن عملية التفتيش، التي أنجزت داخل الشقة المذكورة، مكنت من حجز ما يناهز 80 قرصا مهلوسا و100 غرام من مخدر الشيرا، بالإضافة أسلحة بيضاء وهواتف نقالة.

وقد أحيل المشتبه فيهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت على إخضاع المشتبه فيه البالغ لتدبير تحت الحراسة النظرية؛ فيما جرى الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، لتعميق البحث معهما حول الأفعال المنسوبة إليهما.

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