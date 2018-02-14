تفكيك شبكة تزوير "وثائق الجمارك" في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

من المنتظر أن تعرض عناصر المركز القضائي للدرك الملكي سرية سطات، اليوم الأربعاء، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات ثلاثة أشخاص أحدهم موضوع مذكرة بحث من لدن أمن خريبكة، يشتبه فيهم بتكوين شبكة إجرامية مختصة في عملية التزوير والمشاركة فيها تخص "الورقة الخضراء" التي تهم إدارة الجمارك والخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات المجلوبة من الخارج.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل الأحداث تعود إلى إيقاف عناصر كوكبة الدراجات التابعة لسرية سطات أحد السائقين بعد ارتكابه مخالفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، وبعد التحقق من أوراق السيارة تبين أن الورقة الخضراء الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارة من الخارج مشكوك في أمرها، ليجري تنقيطها لدى إدارة الجمارك بسطات أسفرت النتيجة على أنها مزوّرة.

وزادت المصادر أن عناصر الضابطة القضائية حجزت العربة واقتادت السائق إلى المركز القضائي بسطات، وخلال البحث التمهيدي مع السائق أقرّ بأنه حصل على البطاقة المزوّرة التي تسمح له باستغلال السيارة ذات الترقيم الأجنبي بعد استنفاد المدّة المسموح بها قانونا داخل المغرب، مقابل مبلغ مالي من لدن أحد الأشخاص المنحدر من مدينة خريبكة.

أمام هذه المستجدات وتحت إشراف النيابة العامة، انتقلت عناصر من درك سطات إلى مدينة خريبكة، حيث جرى إيقاف شخصين، وبعد تفتيش مقرّ إقامتهما، تمكّنت عناصر الدرك من حجز وثائق ومطبوعات فارغة تخص إدارة الجمارك، فتمّ وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم غدا الأربعاء على أنظار النيابة العامة المختصّة.