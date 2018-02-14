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كُتّاب وآراء
تفكيك شبكة تزوير "وثائق الجمارك" في سطات
من المنتظر أن تعرض عناصر المركز القضائي للدرك الملكي سرية سطات، اليوم الأربعاء، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات ثلاثة أشخاص أحدهم موضوع مذكرة بحث من لدن أمن خريبكة، يشتبه فيهم بتكوين شبكة إجرامية مختصة في عملية التزوير والمشاركة فيها تخص "الورقة الخضراء" التي تهم إدارة الجمارك والخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات المجلوبة من الخارج.
وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل الأحداث تعود إلى إيقاف عناصر كوكبة الدراجات التابعة لسرية سطات أحد السائقين بعد ارتكابه مخالفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، وبعد التحقق من أوراق السيارة تبين أن الورقة الخضراء الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارة من الخارج مشكوك في أمرها، ليجري تنقيطها لدى إدارة الجمارك بسطات أسفرت النتيجة على أنها مزوّرة.
وزادت المصادر أن عناصر الضابطة القضائية حجزت العربة واقتادت السائق إلى المركز القضائي بسطات، وخلال البحث التمهيدي مع السائق أقرّ بأنه حصل على البطاقة المزوّرة التي تسمح له باستغلال السيارة ذات الترقيم الأجنبي بعد استنفاد المدّة المسموح بها قانونا داخل المغرب، مقابل مبلغ مالي من لدن أحد الأشخاص المنحدر من مدينة خريبكة.
أمام هذه المستجدات وتحت إشراف النيابة العامة، انتقلت عناصر من درك سطات إلى مدينة خريبكة، حيث جرى إيقاف شخصين، وبعد تفتيش مقرّ إقامتهما، تمكّنت عناصر الدرك من حجز وثائق ومطبوعات فارغة تخص إدارة الجمارك، فتمّ وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم غدا الأربعاء على أنظار النيابة العامة المختصّة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
مثلا
أن يستورد سيارة
وتبقى مرقمة في الخارج
وتسجل عليه لدى الجمارك
ويكون ممنوع أن يستعملها اي شخص غيره سواءا كان من عائلته القريبة أو من معارفه... أي حينما ينهي المهاجر عطلته يدخل سيارته الى مأرب وحينما يعود يقوم بتأمينها المدة التي يريد أن يقضيها في المغرب، وحينما تنتهي تلك المدة يقوم من جديد بإدخالها للغاراج ويقفل عليها وهكذا الى ان يرغب في استبدالها أو التخلي عنها يقوم بإرجاعها الى البلد الذي أستورها منها.
كما يجب على شركات التأمين أن تكف عن استغلال ونهب المهاجرين وسرقتهم حيت ترفض التأمين على سيارته مدة محدد في السنة
مثلا
مهاجر اشترى سيارة مرقمة في المغرب
أو قام بتعشير سيارته وتركها في المغرب
ويريد أن يؤمن عليها فقط على مدة محددة في السنة أو فترات معينة في السنة
فلماذا يثم إجباره على أداء التامين طوال السنة ؟
وإذا وجد شركة تقبل تأمين سيارته لمدة شهر فإنها تفرض عليه ثمن خيالي قد يتعدى ألفين درهم لشهر واحد