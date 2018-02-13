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غاز "البوتان" ينهي حياة شخصين بمدينة العيون
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 18:45
لقي شخصان، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعهما بحي الوكالة المعروف بتجزئة 84 بشارع بوكراع بمدينة العيون، بسبب تسرب غاز "البوتان" في البيت، وعثر على جثتيهما هامدتين بداخل المنزل.
وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية، فإن الشخصين اللذين لقيا حتفهما، وهما من مواليد سنة 1980 معا، كانا يستعملان قنينة الغاز داخل غرفتهما من أجل صناعة ماء الحياة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية المعنية قامت بنقل الجثتين إلى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، ليتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - المخلوع الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 18:54
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا و بالسعادة آجالنا و توفنا وأنت راض عنا......
2 - فاتي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:17
لا حول و لا قوة الا بالله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
3 - omar الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:21
ces tragédies ne s’arrêteront que si les pouvoirs public diffusent l'information juste on ne cessera jamais de le répéter ce n'est pas le gaz butane qui tue c'est le monoxyde de carbone. et même les rédacteurs d'articles de presse l'ignorent ou ne font pas d'effort de vulgarisation.
4 - سائر الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:41
الموت حقيقة لا مفر منها فلماذا لا نعد لها الزاد؟هل أصبحنا أسرى سوء خلقنا مع الله فلنحرر أنفسنا بالتوبة إلى الله والإستغفار والإنابة إليه حتى يرضى عنا سبحانه.اللهم ارحم ارحمهم وتجاوز عنهم برحمتك وغفرانك آمين.إنا لله وإنا إليه راجعون.
5 - غيور الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:58
إن لله وإن إليه راجعون اللهم إرحمهم وجميع المسلمين
6 - حفصة الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:59
الإحتراق غير الكامل لغاز البوتان بسبب قلة الاوكسجين في المكان هو السبب...إحذروا غاز أحادي أكسيد الكاربون السام...افتحوا النوافذ واعملوا على تهوية منازلكم.
7 - NOUMRI الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:18
يستعملان قنينة الغاز داخل غرفتهما من أجل صنع ماء الحياة فجاءت الموت فخطفتهم من الدنيا و ما فيها اللهم أحسن خاتمتنا في الدنيا بموتة مستورة هنية لا نعبد أحدا من أهلنا بعدنا
8 - tobib الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:54
يتعلق الامر بتسمم ناتج عن استنشاق غاز احادي اوكسيد الكربون عديم الرائحة الذي ينجم عن احتراق غاز البوتان و هذا المشكل لا علاقة له بنوعية و جودة السخان٠و السبب الحقيقي في هذا التسمم هو وضع السخان في فضاء مغلق سواء داخل المنزل او الحمام مما يؤدي الى ارتفاع تركيز هذا الغاز عديم الرائحة في الجو و بالتالي في دم المستحم عوض الاوكسجين فتبدأ الاعراض من صداع الرأس٬ دوار٬ غثيان ثم بعد ذلك فقدان الوعي و اخيرا الغيبوبة٠ و الحل الوحيد لتفادي هذا التسمم هو وضع السخان في مكان كثير التهوية و من الأحسن خارج المنزل في الهواء الطلق
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