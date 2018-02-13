غاز "البوتان" ينهي حياة شخصين بمدينة العيون

هسبريس من الداخلة

لقي شخصان، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعهما بحي الوكالة المعروف بتجزئة 84 بشارع بوكراع بمدينة العيون، بسبب تسرب غاز "البوتان" في البيت، وعثر على جثتيهما هامدتين بداخل المنزل.

وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية، فإن الشخصين اللذين لقيا حتفهما، وهما من مواليد سنة 1980 معا، كانا يستعملان قنينة الغاز داخل غرفتهما من أجل صناعة ماء الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية المعنية قامت بنقل الجثتين إلى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، ليتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.