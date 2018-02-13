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كُتّاب وآراء
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الإسعاف الجوي ينقل ضحية حادثة سير إلى تطوان
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:32
تدخلت مروحية تابعة لمديرية وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لنقل مريضة من مشفى وزان إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية امرأة في الثلاثينيات من عمرها، دهستها سيارة كانت تسير بسرعة جنونية بالقرب من المطار العسكري للمدينة ذاتها في حادثة سير وصفت بالمروعة.
وجاء التدخل بسبب افتقاد المرفق الصحي بوزان إلى معدّات يتطلبها التدخّل على مستوى الإنعاش و"السكانير"، لا سيما في ظل إصابة الضحية بكسور في أنحاء متفرقة من جسدها إلى جانب معاناتها من إصابة على مستوى الرأس.
وتبعا للمصادر ذاتها، فقد عملت أطر مشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان على ضمان استقرار الحالة وإخضاعها لتنفس اصطناعي وتخدير كلي ، ليربط الاتصال إثرها بوحدة "SAMU" لتأمين إسعاف جوّي سريع وآمن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد الحق الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:48
مرة مرة يطلعو لينا بفيلم من أفلام الخيال العلمي وكأنها الحادثة الوحيدة في المغرب وأن الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه نفس السيناريو المستخدم مع البزنازة والقرابة ومهربي المخدرات شدة في العام ضروري بش يبان رحنا خدامين بلد العجائب يابلادي
2 - abdou الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:20
اوا خليونا غير في الارض ,وعطيونا خبار المستور و ما يدور ،هاد الهيليكوبترات اصبحو مشهورين في المغرب و مراقبين من تنغير لوزان لشفشاون لعيون تطوان ...... والعجب ما هي الفاءدة من كل هاذا.؟تدخل الهيليكوبتر كتدخل سيارة الاسعاف من حيث المبداء .فاذا كان الكل يعرف كيف هو الاسعاف و خدماته بسيارة نقل عادية يا ترى كيف ستكون الاستفادة من خدمة الهيليكوبر في الاسعاف يا ترى؟وكيف هو قطاع الصحة و التمريض بالشكل العام ....إذن لماذا ملاحقة الهيليكوبترات في الفضاء؟
3 - مغربي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:50
افتقاد المرفق الصحي لوزان لسكانير!!!! وثم نقلها لتطوان لهاذا السبب.
كيف يعقل لاقليم كبير مثل وزان لا يتوفر و لا على مستشفى حقيقي و كذلك الحال بالنسبة لكامل اقليم شفشاون. بينما اقليم تطوان كله المستشفى فيه لا يصل حتى رتبة مستوصف في اسبانيا.
وجدتم هذا الشعب طيب فتفعلون فيه ما تريدون
كيف يعقل لاقليم كبير مثل وزان لا يتوفر و لا على مستشفى حقيقي و كذلك الحال بالنسبة لكامل اقليم شفشاون. بينما اقليم تطوان كله المستشفى فيه لا يصل حتى رتبة مستوصف في اسبانيا.
وجدتم هذا الشعب طيب فتفعلون فيه ما تريدون
4 - birig الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:57
واش وقتما دارو أمرش لهاد المروحية يمنو علنا بها.
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