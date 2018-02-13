الإسعاف الجوي ينقل ضحية حادثة سير إلى تطوان

هسبريس من وزان

تدخلت مروحية تابعة لمديرية وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لنقل مريضة من مشفى وزان إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية امرأة في الثلاثينيات من عمرها، دهستها سيارة كانت تسير بسرعة جنونية بالقرب من المطار العسكري للمدينة ذاتها في حادثة سير وصفت بالمروعة.

وجاء التدخل بسبب افتقاد المرفق الصحي بوزان إلى معدّات يتطلبها التدخّل على مستوى الإنعاش و"السكانير"، لا سيما في ظل إصابة الضحية بكسور في أنحاء متفرقة من جسدها إلى جانب معاناتها من إصابة على مستوى الرأس.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد عملت أطر مشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان على ضمان استقرار الحالة وإخضاعها لتنفس اصطناعي وتخدير كلي ، ليربط الاتصال إثرها بوحدة "SAMU" لتأمين إسعاف جوّي سريع وآمن.