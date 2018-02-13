24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|12:47
|15:46
|18:14
|19:29
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- "حريات حلال" و"حريات حرام"
- ولادة مغرب المستقبل
- السيد العثماني: التيمم في جرادة أفضل من الوضوء بوجدة
- وزارة الأوقاف تنفق أزيد من 14 مليارا على آلاف الأضرحة والزوايا - (142)
- الشركات الإسبانية تشن حربا على منتجي الفواكه الحمراء بالمغرب - (66)
- الحكومة تعد بآلاف المناصب في جرادة .. والساكنة تدرس مآل الحراك - (55)
- موظفو "التربية الوطنية" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد الوزير أمزازي - (51)
- الرميد يربط ممارسة حرية المعتقد علناً بتطور المجتمع المغربي - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء يدين المتهمين في قضية "رضيع مراكش"
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني بإصدار أحكام تراوحت بين خمس سنوات و10 سنوات سجنا في حق طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط.
وأدانت هيئة المحكمة الطبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية بعشر سنوات سجنا نافذة، في حين قضت بست سنوات سجنا نافذة في حق كل من الأم المزعومة "آمال" المتهمة بشراء الرضيع المختطف ووالدتها، والحكم على زوج الأم المزعومة والوسيط بخمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما.
وتوبع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك من أجل ارتكابهم لجنايات "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة"، العقوبة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تمكنت، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، من فك لغز اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، وإيقاف الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش"؛ وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وإيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
Surtout pour le médecin , qui est formé par l'État pour protéger la vie ,et non pas pour vendre des êtres humains .
C'est un médecin Voyou , un escroc
Il a trahit son serment et l'humanisme .
Il a volé un bébé a ses parent .
Respects a notre Police .
انتم مرضى وسلبيين دائما تحبكون فرضيات تافهة لا توجد سوى في عقولكم الصغيرة وعقول من يؤشر لأمثالك بالإيجاب. من كان مريض ومعتوه الرجاء أن يجد له مكان آخر لتفريغ مرضه وتجنبوا تلويث هذا المكان، واتركوا الكلام لأهل الاختصاص ولمن هم أدرى منكم فقدم ملأتم الشوارع والأزقة وحتى الفضاءات الافتراضية، تنشرون فيه مرضكم وتعادون به الناشئة، وأفسدتم الذوق العام.