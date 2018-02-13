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الرئيسية | حوادث | القضاء يدين المتهمين في قضية "رضيع مراكش"

القضاء يدين المتهمين في قضية "رضيع مراكش"

القضاء يدين المتهمين في قضية "رضيع مراكش"
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:59

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني بإصدار أحكام تراوحت بين خمس سنوات و10 سنوات سجنا في حق طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط.

وأدانت هيئة المحكمة الطبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية بعشر سنوات سجنا نافذة، في حين قضت بست سنوات سجنا نافذة في حق كل من الأم المزعومة "آمال" المتهمة بشراء الرضيع المختطف ووالدتها، والحكم على زوج الأم المزعومة والوسيط بخمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما.

وتوبع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك من أجل ارتكابهم لجنايات "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة"، العقوبة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تمكنت، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، من فك لغز اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، وإيقاف الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش"؛ وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وإيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الصويري الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:10
لمذا تورطوا في سرقة رضيع من عائلة على الرغم من أننا نسمع كل مرة أخبار على رضع متخلى عنهم في الشوارع
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56
2 - jazdooooo 75 الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:12
أقصى العقوبات , الرضيع ليس ببضاعة ايوها الجبناء
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35
3 - خنيفري الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:17
اعلان الأحكام من أجل إسكات عائلة الرضيع لكن وبعد مدة قصيرة وعن طريق وسيط سيدفعون رشوة ويستفيذون من عفو ملكي. عذا أصبح معروفا في المغرب ولا يقضي عقوبة الحبس إلا الفقراء ومن ليست له أي وساطة
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36
4 - عبد الصمد الخنيفري الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:23
كنا ننتضر عقوبات أقسى نضرا لخطورة الأفعال المرتكبة...ورسالة شديدة اللهجة لكل الأطر الطبية في المملكة التى أضاعت مبادئ ابن السينا.
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18
5 - ben khoulti الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:23
طبيب وعنده عيادة خاصة مادا نقول الى اخواننا المرضى الدين يراجعون المستشفيات كونوا على حدر لم يبقى احد يثق فالطبيب او الممرض كونوا حارسيين على قطاع الغيار ربما اصبحنا نخاف من الطبيب قد يكون الانسان عنده السخانة ويقول له الطبيب عندك الكبد مريض يجب عليك ازالتها فحدرو من سرقة البياس لان كل شيء اصبح للبيع حتى وان كان بالسرقة
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35
6 - de ahfir الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:33
نعم للادانة بتلك الاحكام ،كما نرحب باقصاها للطبيب الذي استغل مهنته النبيلة ولطخها ،لكن تبقى الكلمة للاستءناف كما يقول المثل ( لخبر كيجبوه التوالا ) عندما تنطق محكمة الاستناف في هذا الموضوع نرجوا من منبرنا المحترم ان يخبرنا شكرا
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6
7 - ael الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:38
Qui seme le mal recueille la punition , ils méritent plus que 10 ans .
Surtout pour le médecin , qui est formé par l'État pour protéger la vie ,et non pas pour vendre des êtres humains .
C'est un médecin Voyou , un escroc
Il a trahit son serment et l'humanisme .
Il a volé un bébé a ses parent .
Respects a notre Police .
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4
8 - ح.ع الله الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:19
3 - خنيفري

انتم مرضى وسلبيين دائما تحبكون فرضيات تافهة لا توجد سوى في عقولكم الصغيرة وعقول من يؤشر لأمثالك بالإيجاب. من كان مريض ومعتوه الرجاء أن يجد له مكان آخر لتفريغ مرضه وتجنبوا تلويث هذا المكان، واتركوا الكلام لأهل الاختصاص ولمن هم أدرى منكم فقدم ملأتم الشوارع والأزقة وحتى الفضاءات الافتراضية، تنشرون فيه مرضكم وتعادون به الناشئة، وأفسدتم الذوق العام.
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-23
9 - ملاحظ الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 22:21
لا أرى انهم كانوا يريدون تربية الرضيع لأن الرضع موجودين بصفة قانونية. ربما كان مبتغاهم و ما نخشاه أفعال الجاهلية الله يهدي الجميع
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