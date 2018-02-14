24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1112:4715:4618:1419:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. نائب تونسي يمزق علما لإسرائيل في البرلمان (5.00)

  2. أردوغان يلوح بتدخل عسكري في قبرص وبحر إيجة (5.00)

  3. مديرية الفلاحة تتوقع موسما قياسيا بجهة طنجة (5.00)

  4. أوروبيون يدربون أطر "مجلس عزيمان" لتقييم سياسات التعليم بالمملكة (5.00)

  5. الإسعاف الجوي ينقل ضحية حادثة سير إلى تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك تسلطانت يحقق في سرقة ست محلات تجارية

درك تسلطانت يحقق في سرقة ست محلات تجارية

درك تسلطانت يحقق في سرقة ست محلات تجارية
هسبريس - إبراهيم مغراوي
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 03:14

فتحت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، التابع للقيادة الإقليمية بمراكش، تحقيقا أوليا في سرقة ست محلات تجارية بثلاثة دواوير بالمنطقة المذكورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن اللصوص استهدفوا محلين واحد للمواد الغذائية ومقهى بدوار السلطان، إضافة إلى متجر ثالث للمواد الغذائية بدوار دار الجديدة، مضيفا أن محلات متفرقة تمت سرقتها بدوار آخر بالجماعة المشار إليها.

وأوردت المصادر أن الفرقة الأمنية سالفة الذكر قامت بجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى خيط يمكنها من معرفة الفاعل أو الفاعلين الحقيقيين وراء جريمة السرقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.