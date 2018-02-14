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درك تسلطانت يحقق في سرقة ست محلات تجارية
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 03:14
فتحت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، التابع للقيادة الإقليمية بمراكش، تحقيقا أوليا في سرقة ست محلات تجارية بثلاثة دواوير بالمنطقة المذكورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن اللصوص استهدفوا محلين واحد للمواد الغذائية ومقهى بدوار السلطان، إضافة إلى متجر ثالث للمواد الغذائية بدوار دار الجديدة، مضيفا أن محلات متفرقة تمت سرقتها بدوار آخر بالجماعة المشار إليها.
وأوردت المصادر أن الفرقة الأمنية سالفة الذكر قامت بجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى خيط يمكنها من معرفة الفاعل أو الفاعلين الحقيقيين وراء جريمة السرقة.