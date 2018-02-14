سرقة 300 مليون سنتيم تورط 3 شبان بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أوقفت المصالح الأمنية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة خزنة تحتوي على مبلغ 300 مليون سنتيم من محل تجاري بدرب عمر.

وبحسب مصدر أمني، فإن عناصر الشرطة القضائية تمكنوا من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين البالغين من العمر على التوالي 23 و26 سنة، بكل من مدينتي الدار البيضاء وخريبكة، على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن لسرقة خزنة تحتوي على مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم من داخل المستودع التجاري الذي يعملان به. أما الثالث، فقد جرى توقيفه للاشتباه في تورطه في المشاركة من خلال كسر أقفال الخزنة.

وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع جزء من المبلغ المالي المتحصل عليه من السرقة، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وبداخلها مجموعة من الوثائق والشيكات البنكية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم إلى العدالة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة والمساهمة.