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كُتّاب وآراء
سرقة 300 مليون سنتيم تورط 3 شبان بالبيضاء
أوقفت المصالح الأمنية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة خزنة تحتوي على مبلغ 300 مليون سنتيم من محل تجاري بدرب عمر.
وبحسب مصدر أمني، فإن عناصر الشرطة القضائية تمكنوا من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين البالغين من العمر على التوالي 23 و26 سنة، بكل من مدينتي الدار البيضاء وخريبكة، على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن لسرقة خزنة تحتوي على مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم من داخل المستودع التجاري الذي يعملان به. أما الثالث، فقد جرى توقيفه للاشتباه في تورطه في المشاركة من خلال كسر أقفال الخزنة.
وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع جزء من المبلغ المالي المتحصل عليه من السرقة، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وبداخلها مجموعة من الوثائق والشيكات البنكية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم إلى العدالة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة والمساهمة.
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تعليقات الزوّار (1)
ففي الدول الغربية يمنع منعا كليا ان تحوز مبلغ مالي (كاش) يتعدى 5 الف أورو، وإذا خضعت للتفتيش في الطريق أو في مناسبة ما ووجدوا عندك أكثر من 5 الف اورو فإنك ستخضع للتحقيق وستؤدي دارة مالية قبل أن يطلقوا سراحك (في المغرب سيقولون اللهم إن هذا لمنكر أنا فلوسي هادي نديرها فين ما بغيت)... أما إذا حدث لك حريق أو سرقة في محلك التجاري أو في منزلك فشركات التأمين لا تعوض لك سوى 5 الف أورو (المبلغ المسموح به ان تحوزه في جيبك أو منزلك) ما عادا إذا كان الأمر يتعلق بمحل تجاري كبير لا يتوفر على نظام حفظ الأوراق المالية الإجباري.