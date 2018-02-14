24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1112:4715:4618:1419:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "حريات حلال" و"حريات حرام" (5.00)

  2. نزول خالد بن الوليد بمدينة الدار البيضاء (5.00)

  3. حراك الريف وتصحيح مفهوم الوطنية (5.00)

  4. أردوغان يلوح بتدخل عسكري في قبرص وبحر إيجة (5.00)

  5. مديرية الفلاحة تتوقع موسما قياسيا بجهة طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن ينفي حدوث سطو على وكالة بنكية بالرباط

الأمن ينفي حدوث سطو على وكالة بنكية بالرباط

الأمن ينفي حدوث سطو على وكالة بنكية بالرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:40

فنّدت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، خبرا نشرته إحدى الجرائد الوطنية، يفيد بتسجيل عملية سطو مسلح على وكالة بنكية بمدينة الرباط، نافية أن تكون العملية "أفرزت حالة رعب وفزع في صفوف مستخدمي الوكالة، بعدما أشهر الجاني المزعوم سكينا داخلها".

كما أكدت ولاية أمن الرباط، في بيان حقيقة، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أي قضية مماثلة، ولم تباشر أي تحقيق في نازلة من هذا القبيل، معتبرة أن "الخبر زائف وعار عن الصحة ويمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين وزبائن الوكالة البنكية".

وأوضح البيان المذكور أن القضية الوحيدة التي سجلتها مصالحها مؤخرا، ولها علاقة بالمجال البنكي، "تتعلق بخلاف بين زبونين حول عملية سحب من الشباك الأوتوماتيكي، وهي القضية التي وقعت خارج الوكالة البنكية، وتم فتح بحث قضائي فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وختم البلاغ بالتشديد على أن الاجتماع الذي تحدث عنه الخبر المذكور "هو اجتماع دوري واعتيادي، ألفت فرق الشرطة القضائية على عقده في جميع ولايات الأمن لتدارس تطورات الأبحاث الجنائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حائز الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:01
لصالح من تنشر أخبار عارية عن الصحة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.