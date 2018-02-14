24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|12:47
|15:46
|18:14
|19:29
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "حريات حلال" و"حريات حرام"
- المطلوب رأس "البيجيدي" وليس رأس بنكيران
- هل أضحى الزواج ضربا من المغامرة؟!
- نزول خالد بن الوليد بمدينة الدار البيضاء
- الحرف اللاتيني أنفع لخدمة الأمازيغية من الحرف العربي
- وزارة الأوقاف تنفق أزيد من 14 مليارا على آلاف الأضرحة والزوايا - (153)
- جمعيات تدعو إلى عدم تكليف أطفال التخييم بالنهوض لصلاة الفجر - (152)
- الحكومة تعد بآلاف المناصب في جرادة .. والساكنة تدرس مآل الحراك - (62)
- نشطاء مِثليون يجددون الدفاع عن حقوق "الأقليات الجنسية" بالمغرب - (53)
- تداعيات تصريحات بنكيران تضع الائتلاف الحكومي في "مهب الريح" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن ينفي حدوث سطو على وكالة بنكية بالرباط
فنّدت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، خبرا نشرته إحدى الجرائد الوطنية، يفيد بتسجيل عملية سطو مسلح على وكالة بنكية بمدينة الرباط، نافية أن تكون العملية "أفرزت حالة رعب وفزع في صفوف مستخدمي الوكالة، بعدما أشهر الجاني المزعوم سكينا داخلها".
كما أكدت ولاية أمن الرباط، في بيان حقيقة، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أي قضية مماثلة، ولم تباشر أي تحقيق في نازلة من هذا القبيل، معتبرة أن "الخبر زائف وعار عن الصحة ويمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين وزبائن الوكالة البنكية".
وأوضح البيان المذكور أن القضية الوحيدة التي سجلتها مصالحها مؤخرا، ولها علاقة بالمجال البنكي، "تتعلق بخلاف بين زبونين حول عملية سحب من الشباك الأوتوماتيكي، وهي القضية التي وقعت خارج الوكالة البنكية، وتم فتح بحث قضائي فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
وختم البلاغ بالتشديد على أن الاجتماع الذي تحدث عنه الخبر المذكور "هو اجتماع دوري واعتيادي، ألفت فرق الشرطة القضائية على عقده في جميع ولايات الأمن لتدارس تطورات الأبحاث الجنائية".