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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في عمليات سرقة بالعنف بتيفلت

توقيف متورطين في عمليات سرقة بالعنف بتيفلت

توقيف متورطين في عمليات سرقة بالعنف بتيفلت
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:23

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن تيفلت على النيابة العامة المختصة 3 أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب سرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و47 سنة، أتى تتويجا للأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها عناصر الأمن عقب شكاية حول تورطهم في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي الدالية بالمدين ذاتها، حيث مكنت عمليات التفتيش من حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ومنقولات شخصية وهواتف محمولة من متحصلات عملياتهم الإجرامية؛ فضلا عن سيارة مكتراة كانت تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

وتم عرض المشتبه فيهم على أنظار العدالة بعد انتهاء إجراءات البحث التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خالد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:09
مدينة تيفلت مدينة جميلة ولكن في طياتها شباب لا عمل لا مصانع المؤسف أن جلهم وقع ضحية البطالة والمخدرات وننتظر من المسؤولين النائمين أن ينهضوا بأوضاعها قبل فواتي الأوان
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