انفجار لغم يبتر رجل تاجر قرب الكركرات

هسبريس من الداخلة

أصيب تاجر، أمس الأربعاء، في انفجار لغم بالمنطقة العازلة المسماة "قندهار" قرب الكركرات؛ وهو ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى.

وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية، فإن التاجر، الذي ينحدر من مدينة السمارة وهو من مواليد 1987، أصيب ببتر في قدمه اليمنى وكسور وشظايا متفرقة في الجسد، إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العازلة بسبب انحرافه عن الطريق.

وأضافت المصادر أن التاجر المصاب نُقل إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في حالة حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.