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الرئيسية | حوادث | انفجار لغم يبتر رجل تاجر قرب الكركرات

انفجار لغم يبتر رجل تاجر قرب الكركرات

انفجار لغم يبتر رجل تاجر قرب الكركرات
هسبريس من الداخلة
الخميس 15 فبراير 2018 - 01:05

أصيب تاجر، أمس الأربعاء، في انفجار لغم بالمنطقة العازلة المسماة "قندهار" قرب الكركرات؛ وهو ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى.

وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية، فإن التاجر، الذي ينحدر من مدينة السمارة وهو من مواليد 1987، أصيب ببتر في قدمه اليمنى وكسور وشظايا متفرقة في الجسد، إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العازلة بسبب انحرافه عن الطريق.

وأضافت المصادر أن التاجر المصاب نُقل إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في حالة حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - rachid الخميس 15 فبراير 2018 - 01:21
هده هي نتيجة السياسه العربيه وما تؤل إليه
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-19
2 - اباه ولد بوه الخميس 15 فبراير 2018 - 10:44
بسم الله الرحمن الرحيم:
شاب من اهل الصحراء جاء ليستلم سيارته المحجوزة من طرف الجمارك المغربية ولم يسترجعها بسبب ما ،وماهي الا دقائق معدودة وبينما كان يتمشى بقرب مركز الكركرات انفجر به لغم ارضي مضاد للافراد تسبب في تطاير نصف رجله وجلس ينزف لمدة أكثر من ساعة حتى جاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى بمدينة الداخلة....لمعلوماتكم ولتنوير الراي العام فلايزال في جميع مناطق الصحراء المحاذية لموريتانيا والجزائر وحتى القريبة من المحيط الأطلسي تحوي ملايين الألغام المضادة للأفراد وللحيوانات وللعربات...فكان احرى بالدولة ان تعمل على ازالتها بدل التفرج وانتظار الاسوء وتزايد الضحايا والخسائر المادية خصوصا في أبناء الصحراء...في امان الله.
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