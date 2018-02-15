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الرئيسية | حوادث | ممارسات جنسية شاذة وراء توقيف مغربي بإسبانيا

ممارسات جنسية شاذة وراء توقيف مغربي بإسبانيا

ممارسات جنسية شاذة وراء توقيف مغربي بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الخميس 15 فبراير 2018 - 09:19

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة فالينسيا مهاجرا مغربيا عزل زوجته داخل غرفة ومنعها من الأكل والشرب ومغادرة المنزل، إضافة إلى إرغامها على ممارسة الجنس معه بطرق شاذة.

وقالت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية إن الموقوف، البالغ من العمر 36 عاما، يعتدي بالضرب المبرح على زوجته التي ترفض تلبية مطالبه الجنسية الشاذة، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه يواجه تهمة "ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة".

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته، فإن عناصر الأمن تلقت إشعارا من أحد سكان الإقامة يشير إلى قيام مهاجر مغربي بالاعتداء على زوجته التي كانت تصرخ بقوة طلبا للنجدة، مبرزا في المنحى ذاته أن المعتدى عليها صرحت، بلغة إسبانية ضعيفة، بتعرضها لجميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي.

وقالت المتضررة إن زوجها يترك باب البيت مفتوحا، لكنها لا تستطيع الخروج مخافة من رد فعله العنيف، مضيفة أنها تحاول إبداء مقاومة كلما أمرها بالقيام بممارسات جنسية شاذة، فيما أكد التقرير الطبي، المنجز بغية تشخيص الحالة الجسدية والنفسية للضحية، تعرضها للضرب في جميع أنحاء جسدها.

وأفاد أمنيون إسبان بأن الموقوف ليست لديه سوابق عدلية بشأن الاغتصاب الزوجي، فيما أمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه، قبل عرضه على أنظار القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عمار الخميس 15 فبراير 2018 - 09:34
سبحان الله نفس التهمة لي عند المغربيات فاش يبغيو يخرجو على رجالهوم.
واش هاد السيدة ما عرفات الراجل حتى مشات لإسبانيا?
واش ماشي حرام عليها تستعملوا ادات للهجرة و من بعد تتملص منو بهاد الطريقة?????
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-21
2 - Amir الخميس 15 فبراير 2018 - 09:38
هذآ الخبر فعلا تناقلته الصحف المحلية الاسبانيه وحتى الوطنية اليوم نضرا لشناعه الفعل.
فعلة قبيحة تضاف إلى سجل بعض المغاربة الطويل في اسبانيا.
لولا معظم الشعب الاسباني شعب متحضر ومتفتح لقام بطرد الجميع منذ زمان. والسلام
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35
3 - نضال الخميس 15 فبراير 2018 - 09:46
وقالت المتضررة إن زوجها يترك باب البيت مفتوحا، لكنها لا تستطيع الخروج مخافة من رد فعله العنيف، ان كيدهن عظيم
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46
4 - Abdelghani الخميس 15 فبراير 2018 - 10:00
كاين شي مراركة من القصدير اسبانيول كايطالبو ورغبو باش يمشيو ادابرو علئ ريوسهوم واعلئ واليديهم او خوتهوم.هاد الشي كانعارفوه بزيان ماشي خافي علينا.ولكن ولكن المصيبة العظمئ وهي ان هاد بنادام موساخ الراس مالي كاياشباع تايافسق.ما يابق يعرف للربي لا عبدو.النهار لاوال سير الحبس او هني راساك او هاني المسؤولين.والايني ابارييا هادي
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-4
5 - مواطن غيور على بلده الخميس 15 فبراير 2018 - 10:12
بعض النجاسات عندما يريدون الزواج، يطلبون بنت الناس التي لم ترى في حياتها غير الطهر والعفاف، للأسف الشديد هذا هو المصير ،
هنا أحذر البنات من سرقة أوراقهن للإقامة في ديار المهجر بعد إعادتهن للمغرب، كما حدث لأختي، تكرفس عليها أحد الأنجاس وأعداها للمغرب، وبقيت أعالجها نفسيا طيلة شهور...
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41
6 - الياس الخميس 15 فبراير 2018 - 11:10
كنت في علاقة مع فتاة قصد الزواج فأختار لها أهلها شابا مهاجرا بعيدا عن ثقافتها و محيطها فعاشت مع عائلته في المغرب العنف و الحرمان وسوء المعاملة فصبرت عسى ان تلتحق بزوجها لكن المأساة أنها طلقت بمولود وعادت لأبيها تلومه على إختياره و طمعه.
نصيحة للفتاة المغربية تزوجي ابن بيئتك ، من يحبك سوف يقدرك و تعيشين كريمة عفيفة فمن القليل يطرح الله البركة
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15
7 - morad الخميس 15 فبراير 2018 - 11:47
السلام على من إتبع الهدى ، أنا العبد الضعف إلى الله أكاديمي مغربي مقيم في ألمانيا وبحكم السنوات التي قضيتها هنا و- في فرنسا ، بلجيكا والسويد وبحكم علاقتي مع بعض المغاربة ومنهم مهندسين واقتصاديين وتجار وأناس عاديين إلخ . فقد سمعت عن حالات لم أكون أصدقها وضننت في بادئ الأمر أنها خرافات أو ضرب من الجنون . بطلات الحكايات مغربيات أوتي بهن من المغرب الحبيب لبناء أسرة عربية مغربية مسلمة لكن ملم يكون في الحسبان هو التغير الدي طرأ عليهن بعدما تمكن من أوراقي الإقامة وأصبحن يعتنى في الأرض فسادا ويتعرفن على الأتراك ولعراقيين ولجانب بدون استحياء ، حتى أنا هناك حالة في هامبورج بطلتها مغربية من أسرة فقيرة جداً من تيفلت بالمغرب الحبيب وزوجها رجل من أحسن الرجال الدي التقيتهم وبشهادة الجميع . زوج صاحب شركة تكسيات لتدير له مقلب هي وعشقها اللبناني ليتم أزجى به في السجن ضلماً وعدوناً . اخوتي المهاجرون أرجوكم لا للفتاة المغربية القاطنة بيلمغرب . تزوج مغربية ولدت أو نشات في بلادي المهجر .والسلام
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14
8 - ضد الضد الخميس 15 فبراير 2018 - 11:48
لا يستحق التعليق و توجيه اللوم إلى طرف دون الاستماع إلى الطرفين... المرأة تقول هذا.. و لكن ماذا يقول الرجل و نحن أدرى ما نعيشه في وسطنا ان أراد أحدا الزج به يلفق له كل الاتهامات... ما دام ان الزوج لم يسبق له أن أغلق الباب عليها فهناك علامات استفهام لا تفسرها سوى الاستماع إلى الطرفين و مواجهتهما... فحتى التعنيف يمكن أن يكون و ذلك لغيرة الرجل على زوجته او لا يكون... و الدليل ان أحد أصدقائي يقطن بفرنسا فاجأ زوجته رفقة خليلها في الشارع متعانقين فاسرعت إلى المنزل و مجرد دخول زوجها ضربت رأسها على الحائط بقوة و أخذت تصرخ و لما حضرت الشرطة ادعت بأن زوجها هو من اعتدى عليها. فما كان سوى سياقة الزوج و إحالته على المحكمة حيث حكم عليه بسنتين سجنا و إخراجه من بيت الزوجية و عدم الجولان بالحي الذي تقطنه زوجته وقت الإفراج عنه حتى يتم الطلاق بينهما.
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8
9 - bida الخميس 15 فبراير 2018 - 12:02
je conseille a tous les marocains de ne pas epouser des femmes du maroc a la ramener en europe!!!car elles sont mauvaises dans l ame!!! si au maroc les prostituees se disent victimes de la misere, alors pourquoi elles continuent a se prostituees en europes avec les blaks et les mecreants!!
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