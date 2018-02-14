24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/02/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:10
|12:47
|15:47
|18:15
|19:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- المطلوب رأس "البيجيدي" وليس رأس بنكيران
- الولادة القيصرية للتناوب التوافقي
- نزول خالد بن الوليد بمدينة الدار البيضاء
- الحرف اللاتيني أنفع لخدمة الأمازيغية من الحرف العربي
- دراسة أمريكية: السجائر الإلكترونية تضر الرئتين
- جمعيات تدعو إلى عدم تكليف أطفال التخييم بالنهوض لصلاة الفجر - (165)
- الحكومة تفرض على المرضى "واجبات التنبر" عند اقتناء الأدوية - (121)
- "برلمانيون شباب" يستفيدون من معاشات شهرية بعد بلوغ 25 سنة - (83)
- نشطاء مِثليون يجددون الدفاع عن حقوق "الأقليات الجنسية" بالمغرب - (64)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تخيّر المغرب بين الحرب والمفاوضات - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع تلميذ غرقا بوادي اولاي ضواحي غفساي
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:21
لقي تلميذ (ع.غ) يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه غرقا، عصر اليوم الأربعاء، حين كان يهم بالسباحة بوادي اولاي ضواحي مدينة غفساي بإقليم تاونات.
وأوردت مصادر هسبريس أن عناصر الوقاية المدنية لمركز الورتزاغ، التي هرعت إلى عين المكان فور إخطارها بوقوع الحادث، لم تتمكن من انتشال جثة الضحية، وأنها قد تلجأ إلى الاستعانة بالضفادع البشرية، التابعة لمصالح الوقاية المدنية بفاس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالك، الذي ينحدر من دوار تامسنيت بجماعة الرتبة، كان يتابع دراسته، قيد حياته، بالثانية باكالوريا بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي، مبرزة أنه كان نزيلا بالقسم الداخلي للثانوية.
وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي لغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما ينتظر إحالة جثة الهالك، فور انتشالها، على مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - اماني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:31
اتأسف على جيل لا يعرف قيمة حياته.أي سباحة في هذا البرد ؟؟!!!!اللهم ارحمه و اجعله من شباب الجنة و الهم والداه الصبر
2 - علاء الدين الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:34
رحمه الله تعددت الأسباب والموت واحد الموت الحاجة الوحيدة المضمونة اليقينة في هذه الدنيا
3 - مكناسي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:34
انا لله و إنا اليه راجعون اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناته و ارزق أقاربه الصبر والسلوان
5 - مجرد رأي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:05
السباحة في شهر فبراير وحرارة الماء جد باردة ، يسبب تشنج العضلات ونقص في درجة حرارة الجسم ، والله اعلم ، الله يرحموا ويرحم جميع المسلمين
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5