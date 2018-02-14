مصرع تلميذ غرقا بوادي اولاي ضواحي غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

لقي تلميذ (ع.غ) يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه غرقا، عصر اليوم الأربعاء، حين كان يهم بالسباحة بوادي اولاي ضواحي مدينة غفساي بإقليم تاونات.

وأوردت مصادر هسبريس أن عناصر الوقاية المدنية لمركز الورتزاغ، التي هرعت إلى عين المكان فور إخطارها بوقوع الحادث، لم تتمكن من انتشال جثة الضحية، وأنها قد تلجأ إلى الاستعانة بالضفادع البشرية، التابعة لمصالح الوقاية المدنية بفاس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالك، الذي ينحدر من دوار تامسنيت بجماعة الرتبة، كان يتابع دراسته، قيد حياته، بالثانية باكالوريا بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي، مبرزة أنه كان نزيلا بالقسم الداخلي للثانوية.

وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي لغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما ينتظر إحالة جثة الهالك، فور انتشالها، على مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.