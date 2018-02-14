24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1012:4715:4718:1519:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. حراك الريف وتصحيح مفهوم الوطنية (5.00)

  2. مخرج "زيرو": الشباب مصدر قوة المجتمع المغربي (5.00)

  3. إحصائيات: الفقر يتهدد ملايين العزاب في ألمانيا (5.00)

  4. المغرب يتصدر دول المنطقة في الملكية الفكرية (5.00)

  5. الرميد: "خطة حقوق الإنسان" متوفرة بالأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع تلميذ غرقا بوادي اولاي ضواحي غفساي

مصرع تلميذ غرقا بوادي اولاي ضواحي غفساي

مصرع تلميذ غرقا بوادي اولاي ضواحي غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:21

لقي تلميذ (ع.غ) يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه غرقا، عصر اليوم الأربعاء، حين كان يهم بالسباحة بوادي اولاي ضواحي مدينة غفساي بإقليم تاونات.

وأوردت مصادر هسبريس أن عناصر الوقاية المدنية لمركز الورتزاغ، التي هرعت إلى عين المكان فور إخطارها بوقوع الحادث، لم تتمكن من انتشال جثة الضحية، وأنها قد تلجأ إلى الاستعانة بالضفادع البشرية، التابعة لمصالح الوقاية المدنية بفاس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالك، الذي ينحدر من دوار تامسنيت بجماعة الرتبة، كان يتابع دراسته، قيد حياته، بالثانية باكالوريا بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي، مبرزة أنه كان نزيلا بالقسم الداخلي للثانوية.

وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي لغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما ينتظر إحالة جثة الهالك، فور انتشالها، على مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اماني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:31
اتأسف على جيل لا يعرف قيمة حياته.أي سباحة في هذا البرد ؟؟!!!!اللهم ارحمه و اجعله من شباب الجنة و الهم والداه الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - علاء الدين الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:34
رحمه الله تعددت الأسباب والموت واحد الموت الحاجة الوحيدة المضمونة اليقينة في هذه الدنيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - مكناسي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:34
انا لله و إنا اليه راجعون اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناته و ارزق أقاربه الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - iko الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:37
تعازينا لعائلته...................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - مجرد رأي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:05
السباحة في شهر فبراير وحرارة الماء جد باردة ، يسبب تشنج العضلات ونقص في درجة حرارة الجسم ، والله اعلم ، الله يرحموا ويرحم جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.