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كُتّاب وآراء
توقيف مخربي حافلات نقل عمومي بتامنصورت
فتحت عناصر من الضابطة القضائية للدرك الملكي، تابعة للمركز الترابي للدرك بجماعة حربيل، تحقيقا بخصوص تخريب العديد من الحافلات العمومية التي تربط بين مدينتي تامنصورت ومراكش.
وفي هذا الإطار، تمكنت الشرطة القضائية بمدينة تامنصورت، الأربعاء، من توقيف مراهقين يشتبه في ضلوعهما في أعمال التخريب التي طالت هذه الحافلات، بعد جمع مجموعة من المعطيات والمعلومات التي تدينهما، سواء تعلق الأمر برشق الحافلات بالحجارة أو تعريض محتوياتها الداخلية للإتلاف.
وأضافت المصادر نفسها أن محضرا قانونيا فتح للمراهقين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما، ووضعا رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على النيابة العامة.
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تعليقات الزوّار (3)
تسعة رهط يفسودن في الارض ولا يصلحون