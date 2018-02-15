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الرئيسية | حوادث | توقيف مخربي حافلات نقل عمومي بتامنصورت

توقيف مخربي حافلات نقل عمومي بتامنصورت

توقيف مخربي حافلات نقل عمومي بتامنصورت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 15 فبراير 2018 - 11:44

فتحت عناصر من الضابطة القضائية للدرك الملكي، تابعة للمركز الترابي للدرك بجماعة حربيل، تحقيقا بخصوص تخريب العديد من الحافلات العمومية التي تربط بين مدينتي تامنصورت ومراكش.

وفي هذا الإطار، تمكنت الشرطة القضائية بمدينة تامنصورت، الأربعاء، من توقيف مراهقين يشتبه في ضلوعهما في أعمال التخريب التي طالت هذه الحافلات، بعد جمع مجموعة من المعطيات والمعلومات التي تدينهما، سواء تعلق الأمر برشق الحافلات بالحجارة أو تعريض محتوياتها الداخلية للإتلاف.

وأضافت المصادر نفسها أن محضرا قانونيا فتح للمراهقين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما، ووضعا رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ويتك الخميس 15 فبراير 2018 - 12:01
لا لا هادو زادو فيه تخريب الحافلات العمومية انا تنقول ليكم خاص ترابي تعاود ليهم من الاول وجديد جهالة هادي صعر يلا جهالتو عضو في لحمكم وخليو الملك العام عليكم فتيقار خاص باباهم الحلوف ترابي من الاول وجديد ميا على ضهرهم وميا على كرشهم
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14
2 - افران الاطلس المتوسط الخميس 15 فبراير 2018 - 12:04
il faut qu'ils payent les dégâts causé au bus . le bus ne leurs appartient pas seuls mais pour tout le monde ce n'est pour cela qu'il a fallut le détériorer ce n'est pas une raison faut punir sévèrement pour qu'ils servent de leçon aux autres
تسعة رهط يفسودن في الارض ولا يصلحون
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6
3 - مواطن متدمر الخميس 15 فبراير 2018 - 12:25
يجب على المجكة إصدار أحكام تقيلة في حقهم حتى يكونوا عبرة لمن ﻻ يعتبر فقد وصل السيل الزبى وأصبح المواطن في حيرة من أمره وكل هدا نتيجة التسامح الظالم الدي تنهجه العدالة وان كنت أظن أنه قد فات اﻻوان
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3
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