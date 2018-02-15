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كُتّاب وآراء
تفكيك شبكة للكوكايين يتزعمها مغاربة وإسبان
تمكنت عناصر الشرطة الكتالونية، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، من تفكيك شبكة خطيرة تكرس أنشطتها للاتجار بمخدرات الحشيش والكوكايين و"الإكستازي" بمختلف مدن التراب الأيبيري.
وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة "Lasexta" الإسبانية بأن هذه العصابة الإجرامية يتزعمها 38 شخصا، مغاربة وإسبان، مضيفا أن عناصر الأمن اهتدت إلى إيقاف الجميع، من خلال عمليات مداهمة ليلية لمقرات إقامتهم ببلدية "سيتجيس" بإقليم كتالونيا، شمال إسبانيا.
وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته، فإن أفراد المنظمة تستهدف رواد الملاهي الليلية بالمنطقة، مبرزا أن الأبحاث القضائية بشأن المجموعة بدأت قبل أشهر، إضافة إلى أن عملية إيقاف المتشبه فيهم تمت على مرحلتين منفصلتين من حيث الزمن والمكان.
ومكنت عمليات تفتيش شقق المتورطين من حجز مبلغ مالي بقيمة 100 ألف يورو، وهواتف ذكية، وسيارات تستعمل في عملية نقل الممنوعات، وأجهزة الاستشعار اللاسلكي، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بوضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية بهذا الصدد.