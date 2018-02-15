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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب وصديقته اختناقا بمولاي يعقوب

مصرع شاب وصديقته اختناقا بمولاي يعقوب

مصرع شاب وصديقته اختناقا بمولاي يعقوب
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 15 فبراير 2018 - 01:35

لقي شاب وصديقته القاصر، البالغان من العمر على التوالي حوالي 19 و16 سنة، في طريق نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، مصرعهما متأثرين باستنشاق غاز سخان الماء، بعد مغرب أمس الأربعاء داخل منزل أسرة الشاب الكائن بمنتجع مولاي يعقوب.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، تلميذ بالثانوي التأهيلي، استغل خلو منزل أسرته ليستضيف فيه صديقته، التلميذة بإحدى الإعداديات؛ إذ تفاجأت عائلته لدى عودتها إلى البيت بوجود ابنها ومرافقته يحتضران جراء استنشاقهما لغاز سخان الماء، قبل استدعائها سيارة إسعاف، تابعة للوقاية المدينة، هرعت بهما نحو المستشفى، لكن وصلا إليه جثتين هامدتين.

وفتحت عناصر مركز الدرك الملكي لمولاي يعقوب تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، الذي هز منتجع مولاي يعقوب في يوم عيد الحب، فيما تم تحويل جثتي الهالكين من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد إخضاعهما للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حمو ولد حمية الخميس 15 فبراير 2018 - 01:56
نعود مرة اخرى لهذا المشكل ونحن كمن يطارد السراب , انه امر محير ان لايسمعك احد وانت تصيح باعلى صوت واعباد الله ضعوا السخان خا رج المنزل وانتبهوا الى استعمال غاز البوطان في كل الاجهزة التي تعمل به كالسخان واجهزة التدفئة وغيرها ,ضعوا جهاز مراقبة احادي اوكسيد الكربون في المنزل لكي يخبرك بالخطر قبل فوات الاوان عبر اشارات صوتية مزعجة . استعملوا الوتساب للتذكير بالخطر وليس للشطيح والمقاطع الاباحية مادامت التلفزة والاذاعة لاتفكر في هذا الموضوع استعملوا التكنولوجيا فيما ينقذ ارواح اخوانكم عوض استعمالها في الخوا الخاوي , ياربي يسمعوني هاذ الناس
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21
2 - samira الخميس 15 فبراير 2018 - 02:03
هادوك الناس لي غايقولوا سبب هادشي هو الزنا و عقاب إلهي غادي نقولكم بلا كاين أزواج مزوجين على السنة الله و رسوله وقع لهم نفس نوعيه الحادث و توفوا
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-19
3 - يوسف الخميس 15 فبراير 2018 - 03:15
صراحة تعليق في الصميم فلا علاقة بين ما يحدث وساخن الماء
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0
4 - السبيل الخميس 15 فبراير 2018 - 03:29
اوا هدو هما الي دوزوا عيد الحب مزيان.هذا الشباب تاع اليوم ما تايخممشي لعاقبة اي حاجة وخصوصا قدام البنات .هنيئا لهم ..زربانين بعمرهم الله يستر
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