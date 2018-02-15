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كُتّاب وآراء
الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ"البوليساريو" و"داعش"
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة عناصر خطيرة موالية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، وينشطون بكل من العيون وسلا ومراكش.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لـ"داعش" انخرطوا في التحريض على القتل تنفيذا للنهج الدموي لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم إلى اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.
الأبحاث الأولية وفق البلاغ ذاته تفيد بأن أحد هذه العناصر، والذي سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي "البوليساريو" بتندوف، كان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تنفيذا لأجندة "داعش".
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى "بطاقة تعريف" مسلمة لأحد المشتبه فيهم من طرف "الجمهورية الوهمية"، وكذا بذلة عسكرية لما يسمى "البوليساريو"، وراية ترمز إلى هذا "الكيان الوهمي"؛ بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
الله الوطن الملك
كفا استحمارا بنا و حاولوا إنقاذ الشعب و البلد و خلق مناصب شغل لا تحاولوا أن تلهوننا و تدخلوننا في دوامة نعرف أهدافها و من يقف وراءها
زعمة يوجد اختراق أمني لعناصر البوليزارو و تنضيم الدولة في المغرب؟
يعني هنالك تنسيق بين جبهة البوليزاريو و داعش من وراء الستار؟
فلماذا تتستر السلطات على بعض المعلومات؟
اللهم انانسالك السلامة
اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين
نتمنى الا يتطور الأمر إلى إرهاب الأفراد داخل المملكة وتنفيذ أجندة داعش عبر الحدود وخصوصا ارتباط فرد من هذه الخلية بجبهة البوليساريو وان يكن ينحدر من مدينة العيون،الا ان الشباب المحبط سواء في الشمال أو الجنوب وتفشي ظاهرة البطالة محفز على الانحراف والانصياع وراء اي تنظيم يحقق رغبتهم ونزواتهم لذا وجب على الدولة الحيطة والحذر ...وخلق فضاء لتكوين هؤلاء الشباب وصقل مواهبهم في معاهد تفي بالاحتياج....فاللهم اجرنا من الفتن ماظهر منها وما بطن...في امان الله.
نسأل الله ان يحفظ بلدنا وقائد نا وشعبنا وان يسحق عدونا .
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم .
وجوابا على الاخ صاحب التعليق رقم 3 المسمى امين من الدي استحمرك ومن الدي سمحل لك بالكلام نيابة عن الشعب المغربي .فانت والله اسم على غير مسمى الم ترى كم من الخلايا الارهابية فككت على يد العناصر الامنية وكم من الارواح انقدت على يد عناصر مكتب عبد الحق الخيام .وجب شكرهم وتشجيعهم لا ان تنتقدهم.
مجرد رأي .وشكرا اخي الفاضل
إحذر من عدوك مرة . وإحذر من صديق خائن ألف مرة. تحية للامن ولي تيسهر على حماية هاذ البلد .
اذكركم انه بعد عملية ارهابية في محطة للغاز في الجزائر تستهدف مصالح بعض الدول قتل الكثير من اليابانيين فقامت اليابان بالتحقيق واكتشفت توىط البوليساريو واعلنتها منظمة ارهابية لمذا بريطانيا وفىنسا وامريكا لم يقوموا بنفس الشيئ ببساطة انهم يساندون الانفثاليين في الخفاء ولن يتركوا المغرب يقضي عليهم ويصبح دولة عضمى مخيفة كما كان في اغلب فترات التاريخ
هكدا يجب أن يكون طرح المغرب أمام المجتمع الدولي كما فعلت فرنسا و إسبانيا و كولومبيا.
يجب محاكمة أي شخص يهدد الغير.
تحية لرجال الأمن والاستعلامات والمخابرات واجهزة التجسس على عملها ووطنيتها...
ولكن "الأمن أولا" يجب ان تسبقها :
محاربة الفساد والإرهاب الاقتصادي
النهوض بالتعليم العمومي
العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اللهم انانسالك السلامة
اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين