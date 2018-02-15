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الرئيسية | حوادث | الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ"البوليساريو" و"داعش"

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ"البوليساريو" و"داعش"

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ"البوليساريو" و"داعش"
هسبريس من الرباط
الخميس 15 فبراير 2018 - 09:43

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة عناصر خطيرة موالية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، وينشطون بكل من العيون وسلا ومراكش.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لـ"داعش" انخرطوا في التحريض على القتل تنفيذا للنهج الدموي لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم إلى اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

الأبحاث الأولية وفق البلاغ ذاته تفيد بأن أحد هذه العناصر، والذي سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي "البوليساريو" بتندوف، كان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تنفيذا لأجندة "داعش".

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى "بطاقة تعريف" مسلمة لأحد المشتبه فيهم من طرف "الجمهورية الوهمية"، وكذا بذلة عسكرية لما يسمى "البوليساريو"، وراية ترمز إلى هذا "الكيان الوهمي"؛ بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - Ouss الخميس 15 فبراير 2018 - 09:52
نسأل الله السلامة و العافية للمغاربة أجمعين، الله يقينا شرهم، ويحفظنا من كل الفتن
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206
2 - مغربي حر الخميس 15 فبراير 2018 - 09:54
تحية وتقدير إلى الامن المغربي الدي يسهر على راحتنا وعلى أمن واستقرار بلدنا العزيز تحت شعار
الله الوطن الملك
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211
3 - fati الخميس 15 فبراير 2018 - 09:56
اللهم ارزق بلدنا الامن و الامان و نجنا من القوم الظالمين
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197
4 - TAGADAT الخميس 15 فبراير 2018 - 09:59
Pourquoi encore attendre de ne pas déclarer les mercenaires traitres poulizibale comme un groupe terroriste comme il a fait/ la Turquie avec le PKK,serilanka avec les tamilles et la colombie avec le groupe les farkes !?
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76
5 - amin الخميس 15 فبراير 2018 - 10:00
كفى من استحمار الشعب المغربي
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-216
6 - عبد المجيد الخميس 15 فبراير 2018 - 10:03
انه التحضير للحرب الذي هدد به البوليساريو وهذا يعني أن البوليساريو يسعى الى نقل الحرب في حالة اندلاعها الى الداخل المغربي على شكل حرب عصابات
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57
7 - لخضورة ياسمين اسماعيل الخميس 15 فبراير 2018 - 10:03
Bello così me piace عاش الامن المغربي حماة الديار .
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45
8 - ben الخميس 15 فبراير 2018 - 10:04
La peine capitale et jamais d amnystie royale pour ces terroristes!!
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32
9 - adil الخميس 15 فبراير 2018 - 10:08
لابد لهم من الإعدام. اللهم احفض بلدنا وملكنا
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52
10 - مغربي...حر الخميس 15 فبراير 2018 - 10:09
الاعدام...... ولاشىء غير الاعدام.....مخربو هدا البلد الامين
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62
11 - محمد الخميس 15 فبراير 2018 - 10:10
لا لا هذي صعيبة و جديدة و بالميكة ديالها داعش نقولوا ok اما البوليساريو واقيلة سي كونان ديالنا الخيام لم يكن في كامل قواه البدنية أما العقلية فهي 100% سليمة
كفا استحمارا بنا و حاولوا إنقاذ الشعب و البلد و خلق مناصب شغل لا تحاولوا أن تلهوننا و تدخلوننا في دوامة نعرف أهدافها و من يقف وراءها
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-66
12 - نور الدين الخميس 15 فبراير 2018 - 10:15
ما علاقة البوليزاريو بتنظيم الدولة ؟
زعمة يوجد اختراق أمني لعناصر البوليزارو و تنضيم الدولة في المغرب؟
يعني هنالك تنسيق بين جبهة البوليزاريو و داعش من وراء الستار؟
فلماذا تتستر السلطات على بعض المعلومات؟
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-45
13 - bousaid الخميس 15 فبراير 2018 - 10:15
نطالب بأقسى عقوبة للهؤولاء المرتزقة الإرهابيين و تحية للعناصر الأمن و الإستعلامات
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38
14 - slawiya الخميس 15 فبراير 2018 - 10:16
J espère ke la police se concentre plus chez nous a salé surtout dans les cités populaires...parce que c est la 2eme ville Apres Casablanca par rapport a la population
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13
15 - المرزوقي الخميس 15 فبراير 2018 - 10:18
تحياتي لرجال الأمن
اللهم انانسالك السلامة
اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين
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36
16 - اباه ولد بوه الخميس 15 فبراير 2018 - 10:25
بسم الله الرحمن الرحيم:
نتمنى الا يتطور الأمر إلى إرهاب الأفراد داخل المملكة وتنفيذ أجندة داعش عبر الحدود وخصوصا ارتباط فرد من هذه الخلية بجبهة البوليساريو وان يكن ينحدر من مدينة العيون،الا ان الشباب المحبط سواء في الشمال أو الجنوب وتفشي ظاهرة البطالة محفز على الانحراف والانصياع وراء اي تنظيم يحقق رغبتهم ونزواتهم لذا وجب على الدولة الحيطة والحذر ...وخلق فضاء لتكوين هؤلاء الشباب وصقل مواهبهم في معاهد تفي بالاحتياج....فاللهم اجرنا من الفتن ماظهر منها وما بطن...في امان الله.
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27
17 - خبير في الشؤون الصحراوية الخميس 15 فبراير 2018 - 10:25
تلريخيا وبشهادة العالم البوليساريو لم ولن تنخرك في اعمال ارهابية .ااقوا الله
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-58
18 - samir الخميس 15 فبراير 2018 - 10:31
,اقحام البوليزاريو سياسة جديدة يمكن ان تؤتي اكلها مع الوقت.تحية خالصة للامن الذي يقبض على الدواعش و لكن المجرمين الذين يرهبون الشعب كل يوم فهم في امان اكثر من بقية الشعب
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21
19 - سيمو مديونة الخميس 15 فبراير 2018 - 10:32
برافو الخيام والعناصر التابعة له .
نسأل الله ان يحفظ بلدنا وقائد نا وشعبنا وان يسحق عدونا .
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم .
وجوابا على الاخ صاحب التعليق رقم 3 المسمى امين من الدي استحمرك ومن الدي سمحل لك بالكلام نيابة عن الشعب المغربي .فانت والله اسم على غير مسمى الم ترى كم من الخلايا الارهابية فككت على يد العناصر الامنية وكم من الارواح انقدت على يد عناصر مكتب عبد الحق الخيام .وجب شكرهم وتشجيعهم لا ان تنتقدهم.
مجرد رأي .وشكرا اخي الفاضل
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18
20 - INCONNU الخميس 15 فبراير 2018 - 10:33
و الان عندما ذكر اسم البوليزاريو يؤمنون بالخبر ااكد للجميع جبهة البوليزاريو يسو بياء لكي يقحمون انفسهم في تنضيم ارهابي ليدهم جيشهم وعتادهم وفي والعالم يعرف انهم يدافعون عن قضيتهم وهذه هي الحقيقة
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-32
21 - Hafid Bonn الخميس 15 فبراير 2018 - 10:33
الحمد لله رب العالمين،يجب علينا وعلى الدولة المغربية ان تدرج البوليزاريو منظمة إرهابية و السعي لدى الدول الصديقة لادراجها منظمة إرهابية حتى تكون مطاردةمن الكثير من الدول والمنظمات الدولية وتنتهي كما انتهت منظمات ارهابية اخرى.
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17
22 - ملاحظ الخميس 15 فبراير 2018 - 10:36
كل المستمسكات لا تقنع أحدا...نسأل الله العفو
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-2
23 - غشمرة الخميس 15 فبراير 2018 - 10:43
جبهة البوليزاريو فصيل مسلح مرتزق يشتغل تحت إمرة المخابرات الجزائرية، مثل أقمإ، المرابطون الموقعون بالدم ،يوم سقوط القذافي تم إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر من البوليزاريو في باب العزيزية جاءوا للقتل كمرتزقة، قبل سنوات تم اختطاف أوروبيين من تندوف من طرف أقمإ، أما ما وقع في أزواد فهو تمثل للمشروع التوسعي للجزائر في مالي، قصة قساوسة تبحرين ستلاحق عسكر الجزائر كدليل على التورط المباشر للجنرالات في كل ما عاشته الجزائر و الدول المجاورة من قتل و دمار، و تحالفهم مع المرتزقة و القاعدة و الآن فلول داعش الهاربة من أرض الخرافة، سوف يدفعون ثمنه، أودّ أن أشير أخيرا أن موقف اليابان من البولزاريو بعد حادث اينمناس جنوب الجزائر، يعتبر أكثر حزما من موقف المغرب المتضرر الرئيسي من وجود هذا الكيان المرتزق، ألا و هو إعلانه منظمة إرهابية وجب محاربتها بكل السبل المتاحة، فكيف لدولة مثل المغرب مفاوضة منظمات ارهابية؟ إمضاء وقف إطلاق النار ليس قرآنا منزلا، إذا صار أحد الطرفين منظمة إرهابية فالاتفاقيات الموقعة حتى لو كانت تحت إطار الأمم المتحدة قد تترتب عنها إجراءات معينة في القانون الدولي
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25
24 - الاعدام للخونة الخميس 15 فبراير 2018 - 10:47
الاعدام الاعدام الاعدام للخونة .
إحذر من عدوك مرة . وإحذر من صديق خائن ألف مرة. تحية للامن ولي تيسهر على حماية هاذ البلد .
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18
25 - Awsim الخميس 15 فبراير 2018 - 10:50
يجب العمل من اجل ادراج هذه الشردمة الانفصالية ضمن المنظمات الارهابية،... الا ان المجتمع الدولي لايتعامل بنفس المعايير مع الجميع،بل يعمد إلى الكيل بمكيالين بناء على مصالحه،لكن علينا نحن ان نكون بالمرصاد للجميع ممن يتهددون مصالحنا واستقرارنا ووحدتنا الترابية
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10
26 - مغربي حتى الموت الخميس 15 فبراير 2018 - 10:53
ان يبايعوا داعش او هم انفصاليون تابعين لعصابة البوليساريو وعبيد الجزائر. فجزاؤهم هو الإعدام لأنهم كانوا في طريق القيام بقتل الابرياء
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17
27 - من المغرب الخميس 15 فبراير 2018 - 10:56
على المغرب ان يصنف البوليزاريو كمنظمة ارهابية .ولا افهم لماذا الحكومة المغربية لم تعمل هذا.
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14
28 - moh الخميس 15 فبراير 2018 - 11:00
البلاغ يتحدت عن الوتائق والحجج والبراهين وان الاضناء سيحالون علي العدالة امام العالم وتقولون الاستحمار من في الحقيقة يحاول ان يستبغل الاخرين
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6
29 - ضد الضد الخميس 15 فبراير 2018 - 11:07
كل انفصالي الداخل يخفون بدلات الجمهورية الوهمية و قماشها و لربما حتى أسلحة خفيفة... فلا ثقة فيهم سيما أنهم يسافرون إلى الجزائر سنويا و اللقاءات مع أعداء المغرب و القيام بتدريبات عسكرية ثم العودة إلى المغرب بثقة عالية مما جعلهم يتجاهرون بالعداء للوطن... لا شفقة و لا رحمة عليهم
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11
30 - علال الخميس 15 فبراير 2018 - 11:07
تحية اجلال وتقدير لعناصر الامن بكل مكوناتها الله يحفظ هذا البلد من كل مكروه
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10
31 - samir El alami الخميس 15 فبراير 2018 - 11:09
كل التحية لقواتنا الأمنية بكل مكوناتها.الله يعطيكم الصحة.
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9
32 - سليم الخميس 15 فبراير 2018 - 11:14
الي كل معلق مشكك في جهازنا الامني اتقوا الله في عقولكم وعقولنا اتريدون ان نكدب ما تري اعيننا كل يوم في شتي بقاع العالم من سفك للدماء باسم منظمة تحاربها الانسانيه جمعاء.
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7
33 - مغربي حر الخميس 15 فبراير 2018 - 11:16
تحية للخيام والأمن المغربي الذين يصهرون على استقرار وأمن هذا البلد.ذلك .بعد إلقاء القبض على هؤلاء الخونة الذين يريدون زعزعة استقرار المغرب.وهم الدواعش والبول زاريو.Bravo sécurité nationale.
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9
34 - المغترب الحزين الخميس 15 فبراير 2018 - 11:18
ان سلامة الوطن وامن المواطنين فوق كل اعتبار لهذا نطلب من العدالة ان تنزل اقصى العقوبات على هؤلاء الخونة نطلب من الله ان يذمر من اطرهم وجندهم لتخريب بلدي العزيز اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
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7
35 - ali الخميس 15 فبراير 2018 - 11:25
البوليزاريو + الإرهاب = الجزائر لهذا يجب اقتلاع الجدور ليجف الإرهاب
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13
36 - عبدو الخميس 15 فبراير 2018 - 11:28
الحمد لله على يقظة حماة البلاد
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2
37 - شمالي الخميس 15 فبراير 2018 - 11:39
سبق ان فضح ويكيليكس الجزائر ومرتزقتها بتعاملها مع تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وتحريضها لبلعور على ضرب المغرب زعماء الارهاب يتسكعون في الجزائر منذ 30 سنة ولا احد يعترض سبيلهم وهذا يؤكد لنا بالملموس تواطئ فرنسا وامريكا وبريطانيا في التغطية على حقيقة البوليساريو الارهابية
اذكركم انه بعد عملية ارهابية في محطة للغاز في الجزائر تستهدف مصالح بعض الدول قتل الكثير من اليابانيين فقامت اليابان بالتحقيق واكتشفت توىط البوليساريو واعلنتها منظمة ارهابية لمذا بريطانيا وفىنسا وامريكا لم يقوموا بنفس الشيئ ببساطة انهم يساندون الانفثاليين في الخفاء ولن يتركوا المغرب يقضي عليهم ويصبح دولة عضمى مخيفة كما كان في اغلب فترات التاريخ
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6
38 - مغربي حر الخميس 15 فبراير 2018 - 11:49
الله يحفظ بلادنا من كل شعر وشكرا لﻷمن الوكني لي سهرين على هد البلاد وستقرارها
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3
39 - مغربي غيور الخميس 15 فبراير 2018 - 12:02
هذه فرصة مهمة لإدراج البول زاريو على الصعيد الدولي والأمم المتحدة ضمن منظمة إرهابية لكي نعطي للمجتمع الدولي هذه المرة الحقيقية عن اهداف الجزاءر والبولىزبال عن الصحراء المغربية.
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4
40 - ولد لفقيه بنصالح الخميس 15 فبراير 2018 - 12:07
القليل من المغاربة الدين يعلمون حقيقة البوليساريو إنها منظمة إرهابية تتاجر في تهريب المحرمات وتبتز الدولة وخاصة أوروبا من اجل الحصول على المساعدات ومن تم نهبها من طرف قيادات البوليساريو بالإضافة إلى انها أدات في يد الجزائر وليبيا وحتى مصر من أجل زعزعة الإستقرار في اامغرب
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-1
41 - م ع الخميس 15 فبراير 2018 - 12:07
البوريزاريو منظمة إرهابية مسلحة و يجب إعتبارها منظمة إرهابية مسلحة و أي يتم التفاوض على هدا الأساس بنزع سلاحها و تفكيكها كما فعلت فرنسا و إسبانيا مع حركة إيطا الإنفصالية أو كولومبيا مع حركة فالك الإنفصالية.
هكدا يجب أن يكون طرح المغرب أمام المجتمع الدولي كما فعلت فرنسا و إسبانيا و كولومبيا.
يجب محاكمة أي شخص يهدد الغير.
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-1
42 - وطني الخميس 15 فبراير 2018 - 12:07
سيمو مديونية: نظرية المؤامرة التي يروجون لها. اكل عليها الضهر و شرب .،لا أفهم الشعب المغربي الأكثر قهرا في العالم .فقر دعارة فساد ... و يصفقون على الداخلية معا انه عمل مؤدى عنه و بالزيادة من أموال الشعب
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1
43 - الله الخميس 15 فبراير 2018 - 12:22
بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله. علي. نعمت الامن. واود ان. اشكر الله. بفطله ان. وفق. رجال. الصلطه في مهمتهم. واود. ان. اشكر. كل. من ساهم في. امن هدا البلد. الامين وسلام عليكم ورحمة الله
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0
44 - مغربي الخميس 15 فبراير 2018 - 12:26
فائق التقدير و الاحترام للأجهزة الأمنية التي تبذل المجهودات الجبارة والتضحيات الجسام على المدار الساعة لحماية الوطن و المواطنين من الكافة الأخطار و المخاطر على رأسها الفئة الضالة المضللة الإرهابية المجرمة المأجورة التي تخدم أجندات الخارجية والتي يثم اجثاثها بالكفاءة العالية و بالطرق استباقية أقل مايقال عنها انها الريادة الرائدة لأبناء المغاربة الأشاوس الأبطال الفخر و المفخرة المغرب و المغاربة.
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0
45 - حسن المغترب الخميس 15 فبراير 2018 - 12:29
الحمدلله على نعمة الامن و تحية لآمن ، يجب اعدام هده الوحوش، و ذالك نشر هذا الخير في قنوات دولية من اجل اضهار حقيقة البوزباليو و بما انها تنتمي الى البوزبال يجب تعديييييبهم اقصى العقاب، ليكونو عبرة لمن يعتبر
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0
46 - أبو نجلاء الخميس 15 فبراير 2018 - 12:37
ربي اجعل هذا البلد آمنا.
تحية لرجال الأمن والاستعلامات والمخابرات واجهزة التجسس على عملها ووطنيتها...

ولكن "الأمن أولا" يجب ان تسبقها :
محاربة الفساد والإرهاب الاقتصادي
النهوض بالتعليم العمومي
العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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0
47 - blot الخميس 15 فبراير 2018 - 12:38
تحياتي لرجال الأمن
اللهم انانسالك السلامة
اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين
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0
48 - مغربي الخميس 15 فبراير 2018 - 12:42
انها عملية رائدة رائعة عظيمة في الوقت مناسب ولها نتائج جد جد إيجابية وتخدم المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار كما تعد رسالة واضحة المعالم إلى متاجرين بالقضية الصحراء المغربية أصحاب المصالح الخاصة الضيقة تجار دماء البشرية و القيم إنسانية الذين لازالو يصطادون في الماء العكر ويسوقون مغالطات و تضليل أن إرهابيي مليشيات البوليساريو وغيرهم من الإرهابيين لا مكان لهم في المغرب وان المغاربة لهم بالمرصاد بلاهوادة .
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