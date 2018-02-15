الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ"البوليساريو" و"داعش"

هسبريس من الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة عناصر خطيرة موالية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، وينشطون بكل من العيون وسلا ومراكش.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لـ"داعش" انخرطوا في التحريض على القتل تنفيذا للنهج الدموي لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم إلى اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

الأبحاث الأولية وفق البلاغ ذاته تفيد بأن أحد هذه العناصر، والذي سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي "البوليساريو" بتندوف، كان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تنفيذا لأجندة "داعش".

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى "بطاقة تعريف" مسلمة لأحد المشتبه فيهم من طرف "الجمهورية الوهمية"، وكذا بذلة عسكرية لما يسمى "البوليساريو"، وراية ترمز إلى هذا "الكيان الوهمي"؛ بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.