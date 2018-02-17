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كُتّاب وآراء
مافيا التهريب تثير الرعب في تيزنيت .. قتل بالرصاص ودهس بالسيارات
حالة من الرّعب تثيرها مافيا التهريب بمختلف أشكاله في نواحي مدينة تيزنيت، خلال الآونة الأخيرة، إثر سقوط ثلاثة قتلى، تمّت تصفية اثنين منهم بالرصاص وآخرُ جرى قتْله دهْسا بسيارة، حسب إفادات توصلت بها هسبريس من عين المكان.
آخر ضحايا التهريب نواحي تيزنيت شابٌّ يبلغ من العمر 30 سنة، ويتحدّر من أصول صحراوية، وكان يُدعى قيد حياته "إبراهيم.ب"، جرتْ تصفيته من طرف مافيا التهريب بحر الأسبوع الماضي، بعد أن تمّ دهسه تحت عجلات سيّارة، حسب إفادة أحد أقاربه.
وحسب الإفادات التي توصلت بها هسبريس فإنَّ مافيا التهريب نواحي تيزنيت أسقطتْ خلال الأسبوعين الأخيرين ثلاثة ضحايا في الرقعة الجغرافية نفسها، وهو ما خلّف رعبا وهلعا في المنطقة، خاصّة أنَّ عمليات التصفية يُستعمل فيها الرصاص الحي.
والد الضحية الأخير بثَّ مقطع "فيديو" يطالب عبره مختلف السلطات بالتحرك العاجل لإلقاء القبض على المتورطين في مقتل ابنه؛ فيما قال أحد أقارب الضحية المتحدّر من مدينة العيون إنَّ "بعض الانفصاليين من جبهة البوليساريو حاولوا استغلال الحادث".
وأضاف المتحدث أنَّ الانفصاليين الذين حاولوا الركوب على ما جرى أوحوا إلى عائلة الضحية برفْض تسلّم جثمان ابنها، والامتناع عن دفنه، غير أنّ العائلة رفضت ذلك، لكنّها في المقابل "قرّرت تأخير تسلّم الجثمان حتى تلمس التجاوب الحقيقي من لدُن السلطات".
وانتقدت عائلة الضحية، في بيان أصدرته، التأخّر الحاصل على مستوى التحقيق ومتابعة الجناة من طرف الجهات المختصة، مُلوِّحة باحتمال انخراطها في وقفات احتجاجية سلمية، "للمطالبة بفك الغموض ومعرفة أسباب التأخير في التحقيقات، وأسباب التستر عن المجرمين".
وقالت العائلة في بيانها إنها تحمّل المسؤولية الكاملة للسلطات الأمنية والقضائية في ممارسة مهامها عبر التسريع باعتقال الجناة، كما أدانت كل أنواع الجرائم التي ترتكبها مافيا التهريب في حق الشباب في المناطق التي تنشط فيها نواحي مدينة تيزينت.
ونبّهت عائلة الضحية إلى الخطورة التي باتتْ تشكّلها العصابات الإجرامية بإقليم تيزنيت، وتهديدها للأمن الأهلي للساكنة، مطالبة السلطات بالتدخل العاجل لإلقاء القبض على المجرمين ووضع حد لهذه الظاهرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
أما ظاهرة التهريب التي تعرف رواجا كبيرا في بلدنا هذا أضحت بفعل فاعل هي التجارة القانونية والمربحة جذا وفي زمن قياسي ،ومعضم المتاجرين في التهريب تجدهم متواطئين مع سيادة القانون الذي بدوره بحصل على نصيبه من العملية.وفي الأقاليم الجنوبية حدث ولا حرج عن التهريب، وهو يشمل جميع الميادين دون إستثناء.
وفي الأخير نقول لك الله ياوطني....!!!!!!
يجب على الدولة أن لا تلعب بالنار و تحاسب الجناة
فأصبت هناك دويلات داخل الدولة في مختلف أطراف البلد يتحكمون في كل شيء . هذا واقع مع الأسف يلاحظ في مختلف المناطق .
نحن لا زلنا نعيش في عهد المافيا والسرقة بموازات مع الدول الثقفة فهذا متجاوز عنه فغياب الامن والامان وكثرة البطالة هي التي تؤدي الى فعل الاعمال الاجرامية فعلى الدولة ان تقوم بحماية المواطنين .....
من واجبات الدولة أن توفر الأمن للمواطنين فإن عجزت عن ذلك خاصها تحط السوارت وتعترف بفشلها
لا صحة لا تعليم وزيدها لا أمن ولا أمان
القضية فيها مافيا مخذرات
لماذ كل هذه الضحايا و لأرواح التي زهقة هباء لله إنتقم من كل شخص كان سبب في هذا الموضوع
اوا ها العجب، الله استر او صافي!!!.
فعلا اباطرة التهريب قتل النفس عندهم كقتل الذباب، .
فعلا يجب على الامن محاربة هدا الخطر، و لكن على الدولة ايضا ان تخفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، و كدالك على شركات الاستيراد ان لا يستحود عليها اباطرة لا يتعدى عددهم عدد الاصابع في اليد اليسرى، .
لاكن للاسف اصبح الامن بالمغرب الا بالمحسوبية و الرشوة