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كُتّاب وآراء
الأمن يداهم مقاهي "الشيشة" بمارتيل والمضيق
شنت سلطات مارتيل، ليلة الأربعاء وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حملة واسعة النطاق على مقاهي "الشيشة"، حيث جرى إيقاف عشرات الفتيات وحجز العديد من النرجيلات.
وداهمت مصالح الأمن بمارتيل مقاهي "الشيشة"، خاصة على مستوى شارع ميرامار، حيث جرى إيقاف عدد من الفتيات اللواتي كن حينها هناك، ليتم تنقيطهن والتعرف على هوياتهن.
كما حجزت السلطات المحلية، خلال هذه العملية التي همت أربع مقاه لـ"الشيشة"، بمدينة مارتيل، عشرات قنينات النرجيلة، فاقت في مجموعها 30 نرجيلة.
وتأتي عملية المداهمة المذكورة في أطار محاربة هذا النوع من المقاهي غير المرخصة، إلى جانب استقطابها لشباب المدينة الصغيرة؛ الأمر الذي استدعى التدخل لوقف أنشطتها.
وكانت السلطات الأمنية بالمضيق قد شنت حملة مماثلة؛ فداهمت إحدى المقاهي المعروفة بمارينا، حيث جرى حجز عشرات قنينات النرجيلة؛ كما جرى التحقيق مع عدد من الأشخاص للتعرف على هوياتهم.
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تعليقات الزوّار (6)
واش السيد حال قهوة يترزق الله و عندو رخصة المحل ووووو وتجي السلطات تحجز 30 قنينة يعني كل قهوة كتخدم بعشرة قنينة الله يعطينا وجهكم
كفانا سخرية من الشعب واحجزو ما هو اهم والله لو رحتم للبرلمان ودققتم لحجزتم الكل برلمان وحكومة
غسلنا أيدينا عليكم للاسف وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وارانا الله فيكم في محيانا قبل مماتنا