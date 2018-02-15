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الرئيسية | حوادث | الأمن يداهم مقاهي "الشيشة" بمارتيل والمضيق‎

الأمن يداهم مقاهي "الشيشة" بمارتيل والمضيق‎

الأمن يداهم مقاهي "الشيشة" بمارتيل والمضيق‎
هسبريس من طنجة
الخميس 15 فبراير 2018 - 12:18

شنت سلطات مارتيل، ليلة الأربعاء وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حملة واسعة النطاق على مقاهي "الشيشة"، حيث جرى إيقاف عشرات الفتيات وحجز العديد من النرجيلات.

وداهمت مصالح الأمن بمارتيل مقاهي "الشيشة"، خاصة على مستوى شارع ميرامار، حيث جرى إيقاف عدد من الفتيات اللواتي كن حينها هناك، ليتم تنقيطهن والتعرف على هوياتهن.

كما حجزت السلطات المحلية، خلال هذه العملية التي همت أربع مقاه لـ"الشيشة"، بمدينة مارتيل، عشرات قنينات النرجيلة، فاقت في مجموعها 30 نرجيلة.

وتأتي عملية المداهمة المذكورة في أطار محاربة هذا النوع من المقاهي غير المرخصة، إلى جانب استقطابها لشباب المدينة الصغيرة؛ الأمر الذي استدعى التدخل لوقف أنشطتها.

وكانت السلطات الأمنية بالمضيق قد شنت حملة مماثلة؛ فداهمت إحدى المقاهي المعروفة بمارينا، حيث جرى حجز عشرات قنينات النرجيلة؛ كما جرى التحقيق مع عدد من الأشخاص للتعرف على هوياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبدو الخميس 15 فبراير 2018 - 13:25
مدينة الشارقة بالامارات ممنوع تدخين الشيشة في الاماكن العامة و ممنوع كذلك بيع المعسل في المحلات وكذلك بيع الشيشة اما نحن في المغرب المعسل موجود الشيشة تباع ولكن ممنوع تدخين فهم تتسطا هداك البوليسي تلقاه يدخن الشيشة ويمكن في النفس المكان وفِي الاخير يأتي لحجز المكان بدعوى ممنوع بيع الشيشة
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20
2 - mounir الخميس 15 فبراير 2018 - 13:29
بغيت نعرف علاش هاد المسرحيات من السلطات؟
واش السيد حال قهوة يترزق الله و عندو رخصة المحل ووووو وتجي السلطات تحجز 30 قنينة يعني كل قهوة كتخدم بعشرة قنينة الله يعطينا وجهكم
كفانا سخرية من الشعب واحجزو ما هو اهم والله لو رحتم للبرلمان ودققتم لحجزتم الكل برلمان وحكومة
غسلنا أيدينا عليكم للاسف وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وارانا الله فيكم في محيانا قبل مماتنا
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25
3 - TAGADAT الخميس 15 فبراير 2018 - 13:30
Il faut interdire cet chicha dans l ensemble du maroc,ce n est pas notre culture et notre traditions.
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-3
4 - lemaroquino الخميس 15 فبراير 2018 - 14:27
le tabac du chicha se vend dans les bureaux de tabac et la loi l interdit au café je ne comprend rien c est même le cas pour l alcool a mon avis il faut donner les autorisations au café avec un cahier de charge et cessez d humilier les marocains avec ces descentes de police ça gaspiller le temps et l argent
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6
5 - ابن عبد الله الخميس 15 فبراير 2018 - 14:54
الامن المغربي يداهم اوكار الفساد و مقاهي الشيشة التي لا تدفع الضرائب مكتخلص التنبر ..مكدورش مع البوليس .... اما غيرها فتقوم بحمايتها والسهر على راحتها.
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6
6 - samir infissali الخميس 15 فبراير 2018 - 16:28
في انتظار توقيف كل ارباب ملاهي الليلية التي تبيع الحرام وتنشر الفحش بين الناس.
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