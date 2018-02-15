الأمن يداهم مقاهي "الشيشة" بمارتيل والمضيق‎

هسبريس من طنجة

شنت سلطات مارتيل، ليلة الأربعاء وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حملة واسعة النطاق على مقاهي "الشيشة"، حيث جرى إيقاف عشرات الفتيات وحجز العديد من النرجيلات.

وداهمت مصالح الأمن بمارتيل مقاهي "الشيشة"، خاصة على مستوى شارع ميرامار، حيث جرى إيقاف عدد من الفتيات اللواتي كن حينها هناك، ليتم تنقيطهن والتعرف على هوياتهن.

كما حجزت السلطات المحلية، خلال هذه العملية التي همت أربع مقاه لـ"الشيشة"، بمدينة مارتيل، عشرات قنينات النرجيلة، فاقت في مجموعها 30 نرجيلة.

وتأتي عملية المداهمة المذكورة في أطار محاربة هذا النوع من المقاهي غير المرخصة، إلى جانب استقطابها لشباب المدينة الصغيرة؛ الأمر الذي استدعى التدخل لوقف أنشطتها.

وكانت السلطات الأمنية بالمضيق قد شنت حملة مماثلة؛ فداهمت إحدى المقاهي المعروفة بمارينا، حيث جرى حجز عشرات قنينات النرجيلة؛ كما جرى التحقيق مع عدد من الأشخاص للتعرف على هوياتهم.