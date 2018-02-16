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الرئيسية | حوادث | رُحل يستنفرون السلطات المحلية باشتوكة آيت باها

رُحل يستنفرون السلطات المحلية باشتوكة آيت باها

رُحل يستنفرون السلطات المحلية باشتوكة آيت باها
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 16 فبراير 2018 - 06:05

انتقل عدد من عناصر الدرك الملكي، بالإضافة إلى السلطات المحلية والقوات المساعدة، ورئيسي الجماعتين الترابيتين لكل من آيت باها وآيت امزال، إلى منطقة "أسكار"، بالمنطقة الجبلية لاشتوكة آيت باها؛ وذلك بعد إخطار بهجوم قطعان مواش مملوكة لرعاة رحل على مستغلات زراعية للساكنة.

وإثر تقييم للخسائر التي خلفتها قطعان الماشية المملوكة للرحل، والتي وصفها شهود عيان بـ"الكبيرة"، وهمت بالخصوص أشجار الأركان ونبات الصبار، فضلا عن مزروعات أخرى؛ وبعد تمسك المتضررين بمتابعة الرحل قضائيا، أمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان بالاستماع إلى جميع الأطراف، وإحالة المسطرة على أنظارها، كما جرى إبعاد الرحل عن المنطقة.

وأمام توالي اعتداءات الرحل على ممتلكات الساكنة بعدد من المناطق الجبلية والسهلية باشتوكة، رفعت أزيد من 12 جمعية محلية بدائرة آيت باها شكاية إلى عامل الإقليم، تستنكر فيها "غياب التدخل من أجل حماية الساكنة الجبلية المتضررة".

وطالبت الهيئات الموقعة على الشكاية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورد الاعتبار للساكنة، علما أن جحافل الإبل والمواشي قد حصدت الأخضر واليابس، وأتت على المحاصيل الزراعية للساكنة، ما يشكل استنزافا متواصلا لمواردها الطبيعية، التي تعتبر المورد الوحيد لعيشها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - TAGADAT الجمعة 16 فبراير 2018 - 07:13
L état doit mettre une fin a cette agression de ces nomades contre les biens des autres avant qu' il ne devient une geurre civile,donc l état doit trouver des endroits libre pour ces nomades et chacun reste chez lui et demande ces droits.
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7
2 - madani الجمعة 16 فبراير 2018 - 09:29
il faut une guerre civile. les habitants de ces régions doivent se défendre par eux même. pas attendre que l état intervienne. elle ne le fera jamais .tout le monde sait que ces bétails appartiennent a des généraux et colonels de l armées.
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