القضاء يؤجل محاكمة ثلاثة موظفين بجنايات مراكش

هسبريس من مراكش

أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، النظر في قضية المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة (المديرية الجهوية للتجهيز والبناء جهة تانسيفت سابقا)، والمسؤولة التجارية السابقة بالوكالة نفسها، وموظف آخر كان مكلفا بإدخال المعطيات الخاصة بالبقع التابعة لمؤسسة العمران بجهاز الحاسوب، إلى يوم 08 مارس المقبل لإحضار المسؤولة التجارية لجلسة المحاكمة.

ويتابع المتهمون الثلاثة الموجودون في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل جنايات اختلاس أموال عامة موضوعة تحت أيدي المتهمين بمقتضى وظيفتهم، وتبديدها وتزوير وتائق رسمية، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أمول عمومية، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين سالفي الذكر للتهم المنسوبة اليهم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن فصول هذه القضية تعود إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يعرض من خلالها أن المؤسسة اكتشفت اثنين من الموظفين اللذين كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للأضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة الموجودة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد إلى آخر.