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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف متورطا في رشق سيارات بالحجارة

الشرطة توقف متورطا في رشق سيارات بالحجارة

الشرطة توقف متورطا في رشق سيارات بالحجارة
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 15 فبراير 2018 - 16:06

تمكنت مصالح الأمن بمدينة المحمدية من توقيف شخص متورط في رشق سيارات بالحجارة على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل المدينة.

وجاء تحرك المصالح الأمنية بناء على شكاية تقدم بها سائق سيارة، أوضح فيها أنه تعرض لعملية رشق بالحجارة في ساعة متأخرة من ليلة يوم الثلاثاء المنصرم، على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل مدينة المحمدية، وهو ما تسبب له في خسائر مادية طالت الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة.

وحسب مصدر أمني فإن فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية، مدعومة بعناصر الأمن العمومي، قامت بعملية تمشيط واسعة في مكان الاعتداء الذي هو عبارة عن منطقة مدارية غابوية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 19 سنة، والذي تم إيداعه رهن الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ارتكابه تلك الأفعال الإجرامية، وكشف مشاركيه المحتملين.

وطالت الاعتداءات التي يقف وراءها المشتبه فيه ثلاث سيارات خاصة، كانت تعبر الطريق المداري لمدينة المحمدية ليلة الثلاثاء المنصرم، ما خلف خسائر مادية بها.

وسبق للمعتدى عليه، الذي تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، أن نشر شريطا على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه تسجيله شكاية لدى أمن المحمدية بعد تعرضه لرشق بالحجارة عند مدخل المدينة، وهو الشريط الذي تفاعلت معه مصالح الأمن، حسب بلاغ صادر عنها، وفتحت في شأنه بحثا قضائيا، أسفر عن ضبط المتورط الرئيسي في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 15 فبراير 2018 - 16:18
مزيان مزيان السيبة هدي ! يجب معاقب بشدة هذا شبع الخبز . لقاها خويا قدامو
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63
2 - soukayna الخميس 15 فبراير 2018 - 16:24
يتم القبض على رشق السيارات ولماذا لا يتم القبض على المسؤولين والخونة الدين أكلو حقوقنا ﻷنهم هم السبب في هؤلاء الذين يقومون بأعمال الشغب والعنف وووووو
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-106
3 - مول القنطرة الخميس 15 فبراير 2018 - 16:31
يعرضون حياة الناس للخطر ،كيف يعقل أن تصل بهم الوقاحة إلى حد رشق الناس والمارة بالحجارة ،فما بالك بشخص يفاجئك بضربة أثناء السياقة في غفلة منك ،فهذا لا قدر الله يتسبب لك بحادث قد يكون كارثي ،ثُرى هل هو مرض أم حسد أم حقد؟ ،فالكارثة هي عندما تتعرض أنت وعائلتك لهذا الفعل الشنيع في الطريق وأثناء الليل ،فالمرجو من العدالة إنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم ،لاسيمى أنها تحدث في مدن عدَّة ((راه هاذ الشي ولاَّ يخلع))
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85
4 - عبدالله الخميس 15 فبراير 2018 - 16:42
تحية واحتراما لرجال الشرطة عموما وعلى رأسهم السيد المدير العام على هذا العمل الجبار الذي يقومون به لاجثتات المجرمين أينما حلوا وارتحلوا وعلى القضاء أيضا بذل مجهود أكبر لإنزال أقصى العقوبات في كل من تسول له نفسه الإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم.
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51
5 - متأمل الخميس 15 فبراير 2018 - 17:01
هؤلاء الذين يرشقون السيارات بالحجارة عبر الطريق السيار ومن خلال القناطر الموجودة فوقه أو بعض الطرق العادية لا شك أنهم يعرضون المواطن لحادثة قد تودي بحياتهم ولهذا لا يجوز التساهل ويجب إنزال عليهم أشد العقوبات تصل إلى عشرات السنين لأنهم يعرضون المواطنين لخطر الموت.
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37
6 - عبدالله الخميس 15 فبراير 2018 - 17:04
هاذو زعما لي تا يلوحو الحجر على السيارات ما تا يعرفوش بأنها محاولة قتل الناس وأنها اجرام متعمد .
المغرب الله يستر فيه بزاف ديال الحيوان الناطق منين تا يخرج للزنقة بحال الى حليتي حديقة الحيوان للاسابع الجيعانين.
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24
7 - rchid الخميس 15 فبراير 2018 - 17:28
ا لتهمة محاولت قتل مع سبق الاصرار والترصد بغرض السرقة وتكوين عصابة اجرامية اذا تبت ان له شركاء
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31
8 - سعيد برادة الخميس 15 فبراير 2018 - 19:43
هاد القضية غدي يعجبوك فيها حيت هما المسؤولين عندهوم السيارات وكايسافرو ديما حيت كولشي فابور السيارة والكازوال فابور المهم ديما محركين هما وﻻدهم وخايفين جي فيهوم الدقة باينا غدي يخدمو فهاد القضية
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-7
9 - السلام عليكم الخميس 15 فبراير 2018 - 19:55
الخطأ الذي يرتكبه بعض المواطنين هو عدم تقديم شكاية عند تعرضهم لاعتداءات خفيفة من هذا القبيل
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7
10 - عبد الرحيم الخميس 15 فبراير 2018 - 20:03
العقوبات الجاري بها العمل في بلادنا في مثل هذه الحالات الخطيرة، أصبحت لا تردع صاحبيها، بل عند الخروج من السجن يقوم الجاني باكثر منها خطرا. لدا يجب مراجعة قانون العقوبات الجرمية.
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7
11 - مواطن الخميس 15 فبراير 2018 - 20:10
ان.هادا.اكبر.مجرم.هو.يترصد.لقتل.الناس.عاءدون.بعاءلتهم.
ومن.لم.يموت.يقتله.من.اجل.ان.يفتشهم.ولايجد.حتى20درهم.
الناس.لاتسافر.وعندها.الى.نصف.الوقود.فقط.
يجب.ان.يطبق.عليه.القانون.المابد
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