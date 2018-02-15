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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف متورطا في رشق سيارات بالحجارة
تمكنت مصالح الأمن بمدينة المحمدية من توقيف شخص متورط في رشق سيارات بالحجارة على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل المدينة.
وجاء تحرك المصالح الأمنية بناء على شكاية تقدم بها سائق سيارة، أوضح فيها أنه تعرض لعملية رشق بالحجارة في ساعة متأخرة من ليلة يوم الثلاثاء المنصرم، على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل مدينة المحمدية، وهو ما تسبب له في خسائر مادية طالت الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة.
وحسب مصدر أمني فإن فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية، مدعومة بعناصر الأمن العمومي، قامت بعملية تمشيط واسعة في مكان الاعتداء الذي هو عبارة عن منطقة مدارية غابوية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 19 سنة، والذي تم إيداعه رهن الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ارتكابه تلك الأفعال الإجرامية، وكشف مشاركيه المحتملين.
وطالت الاعتداءات التي يقف وراءها المشتبه فيه ثلاث سيارات خاصة، كانت تعبر الطريق المداري لمدينة المحمدية ليلة الثلاثاء المنصرم، ما خلف خسائر مادية بها.
وسبق للمعتدى عليه، الذي تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، أن نشر شريطا على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه تسجيله شكاية لدى أمن المحمدية بعد تعرضه لرشق بالحجارة عند مدخل المدينة، وهو الشريط الذي تفاعلت معه مصالح الأمن، حسب بلاغ صادر عنها، وفتحت في شأنه بحثا قضائيا، أسفر عن ضبط المتورط الرئيسي في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.
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تعليقات الزوّار (11)
المغرب الله يستر فيه بزاف ديال الحيوان الناطق منين تا يخرج للزنقة بحال الى حليتي حديقة الحيوان للاسابع الجيعانين.
ومن.لم.يموت.يقتله.من.اجل.ان.يفتشهم.ولايجد.حتى20درهم.
الناس.لاتسافر.وعندها.الى.نصف.الوقود.فقط.
يجب.ان.يطبق.عليه.القانون.المابد