ضبط لحوم فاسدة في سوق أسبوعي ضواحي وزان

هسبريس من وزان

ضبطت لجنة محلية خاصة بمراقبة المواد الغذائية، خلال حملة جرى تفعيلها وسط السوق الأسبوعية بجماعة أسجن، لحوما حمراء غير صالحة للاستهلاك.

وقد مكنت الحملة من حجز كمية مهمة من اللحوم قدرت بأزيد من 30 كيلوغراما وسط الفضاء التجاري بالجماعة المذكورة من لدن لجنة مختلطة، كما جرى إيقاف الجزار ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة إلى حين الاستماع إليه وعرضه على أنظار العدالة.

وفي هذا الصدد، نوّه محمد خمسي، رئيس فرع الجمعية المغربية للإغاثة بأسجن، بهذه المبادرة داعيا السلطات المحلية إلى تكثيف المجهودات والمراقبة للحد من تنامي الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين.

وشدد المتحدث، في تصريح لهسبريس، على أن "بعض الجزارين يعمدون إلى استغلال خواتم وطوابع مزورة على اللحوم"، لافتا الانتباه إلى الطريقة التي وصفها بـ"العشوائية" التي تتم بها "عملية التخزين والتي لا تحترم معايير السلامة الصحية"، على حد قوله.