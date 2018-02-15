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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة أمّ ورضيعها في غرفة بسطات

العثور على جثة أمّ ورضيعها في غرفة بسطات

العثور على جثة أمّ ورضيعها في غرفة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 15 فبراير 2018 - 19:15

عثر، اليوم الخميس، على جثتي شابة ورضيعها بإحدى الغرف بمنزل، كانت تسكنه الهالكة رفقة أمّها على سبيل الإيجار بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس" شرق مدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة "أ، غ" المزدادة سنة 1989 كانت حبلى وانتقلت قيد حياتها رفقة أمها من مدينة الدار البيضاء إلى سطات، واستقرّتا في غرفة بحي "دالاس" لمدة تفوق الشهر، حيث بقيت وحيدة في الغرفة بعد سفر والدتها مؤخرا إلى مدينة الدار البيضاء من أجل عمل مؤقت.

وزادت المصادر نفسها أنه بعد عودة الأم زوال اليوم الخميس، تفاجأت بابنتها جثة هامدة، وإلى جانبها جثة مكتملة لرضيع حديث الولادة، وإناء مليء بالدم وشفرة حلاقة.

ورجّحت المصادر أن تكون الهالكة قد استعملت "شفرة الحلاقة" في قطع الحبل السري للجنين أثناء الولادة؛ وهو ما جعلها تتعرض لنزيف دموي أدى إلى وفاتها منذ يومين.

وأضافت المصادر ذاتها أن أمّ الهالكة أشعرت عناصر من الشرطة القضائية بالحادث، انتقلت رفقة أفراد من الشرطة العلمية وممثل عن السلطات المحلية ورئيس المكتب الصحي البلدي إلى مكان الحادث، حيث عاينوا جثتي الهالكين ونقلهما عبر سيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى سطات، من أجل التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصّة، لفائدة البحث القضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة الأم ورضيعها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - بيضاوي الخميس 15 فبراير 2018 - 19:25
الإحتجاجات...الاهمال...البطالة...الانتحار...الى اين يا وطني ؟
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22
2 - Brahim الخميس 15 فبراير 2018 - 19:32
لا حول ولا قوة الا بالله كاد الفقر ان يكون كفرا حادث مؤلم اين وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية ..ننتظر المصادقة على قوانين في حين المستضعفين يموتون ولا من يمد لهم يد العون ..
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39
3 - ima الخميس 15 فبراير 2018 - 19:35
والله العظيم دمعت عيناي و انا اقرأ الخبز بغظ النظر عن القصة التي تحملها هده الحادثة معاناتها و موتها بهده الطريقة وحيدة مع رضيعها المسكين لا حول لهم ولا قوة انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم والله يلطف بعباده
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79
4 - romari الخميس 15 فبراير 2018 - 19:35
السلام عليكم انا لله وان اليه راجعون نهاية مؤساوية وحزينة لا الاه الا الله الله ارحمها
مهما كان الحال.
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38
5 - jamal الخميس 15 فبراير 2018 - 19:39
احزنني هدا الخبر كثيرا....تألمت لضياع هده الأم العازبة ورضيعتها وهدا كله ناتج عن الجهل وانعدام مسؤولية الدولة تجاه المرأة عموما ....لو كانت في أوربا لن تموت بهده البشاعة ....وزارة المرأة و التضامن لا تقوم بواجبها
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39
6 - عبد العزيز الخميس 15 فبراير 2018 - 19:44
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
ان لله وإنا إليه راجعون
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31
7 - افران الاطلس المتوسط الخميس 15 فبراير 2018 - 19:56
Ou est le suivit médicale du service de gynécologie? ou est le médecin gynécologue qui suivie l’état de grossesse de cette jeune maman depuis le debut. c'est qu'on appelle le (droit du citoyen) qui pouvait être assuré par l’état normalement . la pauvre elle à voulu accoucher seule et se débrouiller tant qu'elle peu seulement la dilatation la pris à la dernière minute sans pouvoir demandé de l'aide ou assistance à quelqu'un malheureusement c'est une erreur. sa mère aussi aurait dû ne pas la laissé seule alors qu'elle était dans ces dernier jours d'accouchement bref
اللهم ارحمهم واغفر لهم
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9
8 - كريم الخميس 15 فبراير 2018 - 19:59
لا اله الا الله , الله عليك يا مغرب
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15
9 - مصطفى الخميس 15 فبراير 2018 - 20:04
السلام عليكم من خلال قراءتي لهذه الواقعة استنتجت ان الهالكة ربما حملت من طريق غير شرعى ففكرت هي ووالدتها بالابتعاد عن مقر سكناهما حتى لا يشار اليهم بالبنان . أقول إن الجهل والفساد المستشري في بلادنا من الانحلال الخلقي هو من يوقع أغلب الناس في المصائب.أدعو الله تعالى ان يرحمها برحمته الواسعة. ( إنا لله وإنا إليه راجعون)
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13
10 - Nassima الخميس 15 فبراير 2018 - 20:09
لا حول و لا قوة الا بالله
هذه هي تحليل العلاقة بين شخصين راشدين التي تناشد بها ا لجمعيات الصهيوفركفونية لنشر الفساد و محاربة دين المغاربة و فرض نضام عميل لها يقسم معها خيرات البلاد و لانشاء جيل فاسد شواد و عاهرات يسهل غزوهم بدون مقاومة ربما ابادتهم كالدباب مع كامل احترامي للدباب...
المراة هي دائما الضحية
هل صحيح انها ناقصة عقل? الواقع يقول نعم
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8
11 - SOUAD الخميس 15 فبراير 2018 - 20:25
C le malheur des pauvres. Je dois déduire que C une mère célibataire-pauvre. Qui, pour une raison ou une autre, s est trouvée enceinte. Elle s’est enfuie de Casa et est allée où personne ne la connait. Elle craint aussi, si elle se dirige vers l’hôpital, d’être arrêtée ; ce qui l a poussée à se débrouiller seule pour accoucher au moment où sa mère est repartie à Casa pour travailler. Ces cas sont courants, et ça interpelle les responsables à travailler et d’urgence sur ce problème en associant essentiellement les Oulémas éclairés, Mme Chenna, et autres associations Chafik Charaibi et consort. Cette mère n est pas Meryam, mère de Sidna Aissa,elle était en compagnie d’un homme, celui-ci doit assumer ses responsabilités. Le cas de cette mère en cache des centaines sinon des milliers par jour qui tombent enceinte et ne savent à quel saint se vouer ds une société aux habitudes conservatrices
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10
12 - مغتربة الخميس 15 فبراير 2018 - 20:34
قبل لوم الوزارة ألوم الجيران أولا الم يسمع أحد منهم أنين هده السيدة وهي في المخاض ولا صوت طفلها ؟ و اللتي تعيش في غرفة وسط منزل. غريب حالنا .
اللهم ارحمهما
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25
13 - yassine الخميس 15 فبراير 2018 - 20:39
بكت عيناي و أنا أقرأ الخبر كنا نضن أن الحيوانات ليس لها مشاعر لاكن للأسف قف في الشارع و تأمل كيف أصبح حال الناس ستضن نفسك في غابة
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15
14 - aelg الخميس 15 فبراير 2018 - 20:42
La pauvreté le besoin et la maladie ... ,une vraie drame .
Rahimaha Allah , et son nouveau né .
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8
15 - Citoyenne du Monde الخميس 15 فبراير 2018 - 20:52
Quand est-ce qu'on va regarder la réalité en face et mettre fin à ce genre de tragédies? Il est clair que cette jeune femme s'est trouvée piégée avec cette grossesse indésirable et honteuse. Quand est-ce qu'on va régulariser l'avortement au lieu de causer des malheurs pour enfants abandonnés ou tués et mères désespérées? Où est notre humanité?
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4
16 - افران الاطلس المتوسط الخميس 15 فبراير 2018 - 21:22
Ou est le suivit médicale du service de gynécologie? ou est le médecin gynécologue qui suit l’état de grossesse de cette jeune maman depuis sont debut de grossesse . c'est ce qu'on appelle le (droit du citoyen) qui pouvait d'ailleurs être assuré par l’état normalement . la pauvre elle à voulu accoucher seule et se débrouiller tant qu'elle peu seulement la dilatation la pris à la dernière minute sans pouvoir demandé de l'aide ou assistance à quelqu'un malheureusement c'est une erreur. sa mère aussi aurait dû ne pas la laissé seule alors qu'elle était dans ces dernier jours d'accouchement bref
اللهم ارحمهم واغفر لهم
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0
17 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 15 فبراير 2018 - 21:32
رحمها الله المسكينة وإنا لله واليه راجعون


أريد أن أسأل بعض الغوغائيين الذين يعانون بعض الاضطرابات النفسية ويعبرون عنها بنقد ورفض كل شيئ بشكل ممنهج الذين لا يترددون في التعبير عن حقدهم وسوداويتهم... هذا السؤال :

كيف يمكن أن يحصل إهمال إذا لم تنادي المرحومة الإسعاف ؟
كيف يمكن للإهمال أن يحصل إذا لم ينقلها أحد ما للمستشفى ؟

ويمكن ان نقرأ بين سطور هذه القصة ما يلي

المقال لم يذكر زوج البنت المتوفاة رحمها الله مما يعني أن حملها غير شرعي
كما ان سبب الانتقال من الدار البيضاء الى سطات يمكن أن يكون الهدف منه هو إخفاء حمل البنت عن الجيران والمعارف.
وبما أن للأم أغراض في الدار البيضاء أو لها بيت هناك فمن الطبيعي ان تعود الى هناك لرعاية مصالحها من حين لأخر
وفي فترة غيبا الأم حصل نخاض للبنت
ولم يتحدث المقال أيضا عن كونها نادت الإسعاف او الشرطة أو رجال المطافئ لإنقاها
مما يعني ان هناك نية لإخفاء الحمل...
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8
18 - البعمراني الخميس 15 فبراير 2018 - 21:48
هذه أحد نتائج العلاقات الجنسية الرضائية التي قال عنها وزير العدل أنها لاتهم المجتمع لكن المجتمع هو من يتحمل النتائج
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5
19 - فاتي الخميس 15 فبراير 2018 - 22:03
أين والد الجنين ؟
واضح ان الام و الابنة خططو لرمي الجنين بالشارع مباشرة بعد ولادته و الله اعلم.
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-12
20 - مواطنة الخميس 15 فبراير 2018 - 22:44
مسكينة الله يرحمهم مشات للجنة هي ورضيعها ان شاء الله
بغيت غير نعرف الجيران فين كانو ملي كانت كاتولد يعني ماسمعوها كاتوجع ماوالو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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3
21 - Asmae الخميس 15 فبراير 2018 - 23:22
على مابان لي هربات من كازا و تخبات في السطات حتى تولد الله أعلم واش اغتصبها شي حد و لا غلطات و لكن النتيجة ديال ديك العلاقة هي السيدة بعد 9 شهور ديال المعانات كاتموت هي و ولدها بهاد الطريقة المروعة الله يرحمه و الله اياخذ الحق في اللي وصلها لهاد. الحالة و في اي واحد كيتفلى على بنات الناس
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3
22 - Othmane الخميس 15 فبراير 2018 - 23:58
سليمه الحقاوي حان وقت رحيلك.
لو كنت مكانك لتوجهت حالا إلى مدينة سطات .
لوكنت مكانك لخصصت رقم اخضر لمن انقطعت به السبب.
لوكنت مكانك لفعلت صندوق المرأة أجر شهر لكل واحده في وضعية اجتماعية صعبه ولو ب 700 درهم شهريا.
تعازي الحاره لجميع نساء المغرب.
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2
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