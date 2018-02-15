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كُتّاب وآراء
العثور على جثة أمّ ورضيعها في غرفة بسطات
عثر، اليوم الخميس، على جثتي شابة ورضيعها بإحدى الغرف بمنزل، كانت تسكنه الهالكة رفقة أمّها على سبيل الإيجار بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس" شرق مدينة سطات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة "أ، غ" المزدادة سنة 1989 كانت حبلى وانتقلت قيد حياتها رفقة أمها من مدينة الدار البيضاء إلى سطات، واستقرّتا في غرفة بحي "دالاس" لمدة تفوق الشهر، حيث بقيت وحيدة في الغرفة بعد سفر والدتها مؤخرا إلى مدينة الدار البيضاء من أجل عمل مؤقت.
وزادت المصادر نفسها أنه بعد عودة الأم زوال اليوم الخميس، تفاجأت بابنتها جثة هامدة، وإلى جانبها جثة مكتملة لرضيع حديث الولادة، وإناء مليء بالدم وشفرة حلاقة.
ورجّحت المصادر أن تكون الهالكة قد استعملت "شفرة الحلاقة" في قطع الحبل السري للجنين أثناء الولادة؛ وهو ما جعلها تتعرض لنزيف دموي أدى إلى وفاتها منذ يومين.
وأضافت المصادر ذاتها أن أمّ الهالكة أشعرت عناصر من الشرطة القضائية بالحادث، انتقلت رفقة أفراد من الشرطة العلمية وممثل عن السلطات المحلية ورئيس المكتب الصحي البلدي إلى مكان الحادث، حيث عاينوا جثتي الهالكين ونقلهما عبر سيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى سطات، من أجل التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصّة، لفائدة البحث القضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة الأم ورضيعها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
مهما كان الحال.
ان لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمهم واغفر لهم
هذه هي تحليل العلاقة بين شخصين راشدين التي تناشد بها ا لجمعيات الصهيوفركفونية لنشر الفساد و محاربة دين المغاربة و فرض نضام عميل لها يقسم معها خيرات البلاد و لانشاء جيل فاسد شواد و عاهرات يسهل غزوهم بدون مقاومة ربما ابادتهم كالدباب مع كامل احترامي للدباب...
المراة هي دائما الضحية
هل صحيح انها ناقصة عقل? الواقع يقول نعم
اللهم ارحمهما
Rahimaha Allah , et son nouveau né .
اللهم ارحمهم واغفر لهم
أريد أن أسأل بعض الغوغائيين الذين يعانون بعض الاضطرابات النفسية ويعبرون عنها بنقد ورفض كل شيئ بشكل ممنهج الذين لا يترددون في التعبير عن حقدهم وسوداويتهم... هذا السؤال :
كيف يمكن أن يحصل إهمال إذا لم تنادي المرحومة الإسعاف ؟
كيف يمكن للإهمال أن يحصل إذا لم ينقلها أحد ما للمستشفى ؟
ويمكن ان نقرأ بين سطور هذه القصة ما يلي
المقال لم يذكر زوج البنت المتوفاة رحمها الله مما يعني أن حملها غير شرعي
كما ان سبب الانتقال من الدار البيضاء الى سطات يمكن أن يكون الهدف منه هو إخفاء حمل البنت عن الجيران والمعارف.
وبما أن للأم أغراض في الدار البيضاء أو لها بيت هناك فمن الطبيعي ان تعود الى هناك لرعاية مصالحها من حين لأخر
وفي فترة غيبا الأم حصل نخاض للبنت
ولم يتحدث المقال أيضا عن كونها نادت الإسعاف او الشرطة أو رجال المطافئ لإنقاها
مما يعني ان هناك نية لإخفاء الحمل...
واضح ان الام و الابنة خططو لرمي الجنين بالشارع مباشرة بعد ولادته و الله اعلم.
بغيت غير نعرف الجيران فين كانو ملي كانت كاتولد يعني ماسمعوها كاتوجع ماوالو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لو كنت مكانك لتوجهت حالا إلى مدينة سطات .
لوكنت مكانك لخصصت رقم اخضر لمن انقطعت به السبب.
لوكنت مكانك لفعلت صندوق المرأة أجر شهر لكل واحده في وضعية اجتماعية صعبه ولو ب 700 درهم شهريا.
تعازي الحاره لجميع نساء المغرب.