الدرك يحجز ويتلف لحوما فاسدة نواحي ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكنت عناصر المركز الترابي التابعة لدرك ابن أحمد سرية سطات، مساء اليوم الخميس، من ضبط كمية من اللحوم كانت منقولة على متن سيارة خاصة في ظروف غير صحية.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي بمدينة ابن أحمد أوقفت، خلال دوريات اعتيادية، إحدى السيارات المشكوك في حمولتها، وبعد التحقق من وثائقها القانونية وتفتيشها احترازيا ضبطت ما يفوق 300 كيلو غرام من اللحم كان أحد الأشخاص متوجّها بها إلى مدينة الدار البيضاء من أجل ترويجها، وعملت على اقتياد السائق للاستماع إليه بخصوص نشاطه في ترويج اللحوم بطريق غير صحية.

وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه بترويج اللحوم بطريقة غير قانونية اقتنى الكمية المحجوزة من نواحي سيدي حجاج أولاد مراح، وبعد الاستماع إليه أمرت النيابة العامّة بإحالته على وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد في حالة سراح غدا الجمعة للنظر في المنسوبة إليه، مع تكليف لجنة مختلطة بإتلاف اللحم المحجوز.