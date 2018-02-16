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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز ويتلف لحوما فاسدة نواحي ابن أحمد

الدرك يحجز ويتلف لحوما فاسدة نواحي ابن أحمد

الدرك يحجز ويتلف لحوما فاسدة نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 16 فبراير 2018 - 08:42

تمكنت عناصر المركز الترابي التابعة لدرك ابن أحمد سرية سطات، مساء اليوم الخميس، من ضبط كمية من اللحوم كانت منقولة على متن سيارة خاصة في ظروف غير صحية.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي بمدينة ابن أحمد أوقفت، خلال دوريات اعتيادية، إحدى السيارات المشكوك في حمولتها، وبعد التحقق من وثائقها القانونية وتفتيشها احترازيا ضبطت ما يفوق 300 كيلو غرام من اللحم كان أحد الأشخاص متوجّها بها إلى مدينة الدار البيضاء من أجل ترويجها، وعملت على اقتياد السائق للاستماع إليه بخصوص نشاطه في ترويج اللحوم بطريق غير صحية.

وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه بترويج اللحوم بطريقة غير قانونية اقتنى الكمية المحجوزة من نواحي سيدي حجاج أولاد مراح، وبعد الاستماع إليه أمرت النيابة العامّة بإحالته على وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد في حالة سراح غدا الجمعة للنظر في المنسوبة إليه، مع تكليف لجنة مختلطة بإتلاف اللحم المحجوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Moha الجمعة 16 فبراير 2018 - 10:17
Salam, Ces personnes qui pratiquent ce genre de comportement doivent penser que c'est haram, ( tricherie, mettre les la population en danger et ca peut etre considéré comme assassinat ( si des personnes meurent en cossommant cette viande).
Une autre chose les responsibles qui veillent sur l'hygiènne , mettez dans vos têtes que vous êtes payés pour faire votre travail . sinon vous complices.
Ittakou Allah
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2 - راحه البال الجمعة 16 فبراير 2018 - 10:46
اش غنقول...... لا حول ولا قوة الا بالله. دبا كون مشدهومش الدرك... مشا فيها المستهلك... والرقابه فين هي ناعسه ولا مسكتاها تدويره.
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3 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:27
encore ça continu olala ... y'on marre (a3ibad allah ach hadchi) faite la chasse par tout dans le pays a cette pratique très dangereuse pour la santé humaines
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4 - رضوان الفتحي الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:59
اتسائل مع نفسي عدة مرات اين هي المراقبة اليومية لجميع المواد الغدائية بدون استثناء علما أن رجالات هذه المراقبة جاهزن لعملهم اليومي وبكل انتظام، لكن المشكل يكمل في المسؤولين رؤساء الاقسام والمصالح عن هذا القطاع بحيث لايوجهون لهم الاوامر بتتبع المراقبة اليومية مع الاحتفاظ بهم داخل مكاتبهم كما جاء على لسان بعض الموظفين العاملين بهذا المجال الحيوي.
كما يجب على وزارة الداخلية التدخل الفوري باعطاء تعليمات صارمة لهؤلاء الرؤساء من اجل العمل على المراقبة اليومية لجميع محلات المأكولات والمجازر والفنادق.
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