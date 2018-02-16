24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|12:46
|15:47
|18:16
|19:31
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أكروباتيّو جامع الفنا
- زمن التحولات الكبرى
- عمرو خالد: القرآن اختزل مليارات سنوات عمر الكون في 6 أيام
- رعاية الحيوانات الضالة
- رُحل يستنفرون السلطات المحلية باشتوكة آيت باها
- في لقاء مساهل وكوهلر الجزائر تكرس خيار العداء لقضية الصحراء - (65)
- عودة وزراء "الأحرار" تسعد العثماني .. والحكومة تتجند للمونديال - (53)
- بنعبد القادر يتوقع اختفاء 60 % من الوظائف الحالية في المستقبل - (44)
- إسرائيل ترفض "مصادرة حرية" صحافيين مغاربة في زيارة تل أبيب - (43)
- حكومة العثماني تخصص لجنة لمواجهة التقارير الدولية "المعادية" - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يحجز ويتلف لحوما فاسدة نواحي ابن أحمد
تمكنت عناصر المركز الترابي التابعة لدرك ابن أحمد سرية سطات، مساء اليوم الخميس، من ضبط كمية من اللحوم كانت منقولة على متن سيارة خاصة في ظروف غير صحية.
وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي بمدينة ابن أحمد أوقفت، خلال دوريات اعتيادية، إحدى السيارات المشكوك في حمولتها، وبعد التحقق من وثائقها القانونية وتفتيشها احترازيا ضبطت ما يفوق 300 كيلو غرام من اللحم كان أحد الأشخاص متوجّها بها إلى مدينة الدار البيضاء من أجل ترويجها، وعملت على اقتياد السائق للاستماع إليه بخصوص نشاطه في ترويج اللحوم بطريق غير صحية.
وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه بترويج اللحوم بطريقة غير قانونية اقتنى الكمية المحجوزة من نواحي سيدي حجاج أولاد مراح، وبعد الاستماع إليه أمرت النيابة العامّة بإحالته على وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد في حالة سراح غدا الجمعة للنظر في المنسوبة إليه، مع تكليف لجنة مختلطة بإتلاف اللحم المحجوز.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
Une autre chose les responsibles qui veillent sur l'hygiènne , mettez dans vos têtes que vous êtes payés pour faire votre travail . sinon vous complices.
Ittakou Allah
كما يجب على وزارة الداخلية التدخل الفوري باعطاء تعليمات صارمة لهؤلاء الرؤساء من اجل العمل على المراقبة اليومية لجميع محلات المأكولات والمجازر والفنادق.