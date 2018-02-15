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الرئيسية | حوادث | أمن تمارة يفكك شبكة متخصصة في سرقة السيارات

أمن تمارة يفكك شبكة متخصصة في سرقة السيارات

أمن تمارة يفكك شبكة متخصصة في سرقة السيارات
هسبريس من الرباط
الخميس 15 فبراير 2018 - 21:05

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله.

وجرى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، على متن سيارة تحمل لوائح ترقيم مزورة، "والتي تم العثور داخلها على إيصالات لتحويل ملكية السيارات في اسم الغير، وإكسسوارات ومفاتيح خاصة بسيارات من أنواع مختلفة. كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمرآب العمارة التي يقطن بها على حجز سيارة أخرى تحمل صفائح مزورة وكانت موضوع بلاغ بالسرقة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته، فإن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه ينشط في إطار شبكة إجرامية تتولى سرقة السيارات وتزوير صفائحها المعدنية والرقم التسلسلي لهيكلها الحديدي، بتواطؤ مع صاحب محل لتلحيم السيارات، والذي جرى إيقافه هو الآخر بعدما عُثر داخل محله التجاري على عشر سيارات مصرح بسرقتها في كل من مدن تمارة وسلا والمهدية.

عملية التفتيش المنجزة داخل هذا المحل التجاري، تبعاً للمصدر ذاته، مكنت من العثور على عدة قطع من الهياكل الحديدية للسيارات، والتي تم تحريفها والتلاعب في أرقامها التسلسلية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في حين ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف باقي المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - SAID الخميس 15 فبراير 2018 - 21:53
حبر سار لانها عصابة خطيرة نشرت الرعب بين حراس الليل ومالكي السيارات وتستحق أقصى العقوبات شأنها شأن اي مجرم لايرحم
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19
2 - الااصيل العربي الخميس 15 فبراير 2018 - 22:16
هناك في مدينة خريبكة عصابة مختصة في سرقة السيارات يقال انها سرقت عدة سيارات ولم يعتر لهم على اتر .
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3
3 - عمر الخميس 15 فبراير 2018 - 23:06
بكل صراحة عمل قوات الامن الوطني على مستةى تمارة في نخاربة الجريمة اصبح واضحا خصوصا بعد تعزيز صفوفه مؤخرا بالدراجين وقاعة المراقبة والاتصال. فشكرا لهم على تضحياتهم
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