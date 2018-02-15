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كُتّاب وآراء
سجن شرطي إسباني 16 عاما لقتل مواطن مغربي
انتهت أطوار محاكمة أنخيل لويس، الشرطي الإسباني التابع لفرقة الحرس المدني، الذي ارتكب جريمة قتل متعمدة في حق مواطن مغربي باستعمال سلاحه الوظيفي خارج ساعات العمل، على مستوى الطريق السريع "A-3" المؤدي إلى مدينة فالينسيا، شرق إسبانيا، أواخر شهر أبريل سنة 2016.
ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي، فقد تبث تورط الشرطي الإسباني في عملية قتل متعمدة استهدفت مغربيا أعزل، مشيرا إلى أن قاضي محكمة مدريد أمر بالسجن النافذ لمدة 16 عاما في حق الجاني الذي استفاد من ظروف التخفيف، "كونه يعاني من اضطرابات نفسية عابرة"، بتعبير المستند.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن النيابة العامة طالبت بسجنه، في البداية، لمدة 21 عاما، تماشيا مع رأي معظم أعضاء الهيئة القضائية المشار إليها، مبرزا في السياق ذاته أنه جرى تقليص مدة العقوبة، على ضوء محضر الضابطة القضائية الذي أشار إلى تعرض الفاعل لاضطراب نفسي وجيز أثناء تنفيذ الجريمة.
وأضافت الوثيقة ذاتها، التي نشرت مضامينها وسائل إعلامية إسبانية، أن المدان عمد إلى إطلاق عدة رصاصات على رأس الضحية أردته صريعا في الحين، مشيرة إلى أنه أرغم سيارة الهالك، البالغ قيد حياته 39 عاما، على الانحراف عن مسارها، قبل أن ترتطم بحاجز الأمان الأيسر من الطريق.
وزادت أيضا أن الجاني أفرغ سلاحه الوظيفي بإطلاق 12 رصاصة على مختلف أطراف جسد الضحية الذي كان مستلقيا على بطنه وهو ملطخ بالدماء، موضحة أن الطرفين كان قد دخلا في شجار حاد ناتج عن السياقة المتهورة للأمني الإسباني الذي أخرج سلاحه قصد قتل المغربي يونس السليماني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
هل سوف يتم إعطائهم التعويضات الكاملة؟
نرجوا من الله أن يعوض أبنائه في بلد العنصرية فقط ضد المغاربة .
إنها عدالة البلدان التي تتشدقُ بالديمقراطية و حقوق الإنسان.
هذه رسالة إلى كل الحالمين بفردوس أوروبا أنتم لا تعلمون حجم معاناة المُهاجرين الكراهية في كل مكان ،العنصرية في كل النظرات حتى من طرف من يُمثلون القانون والإدارة العمومية أما العمل فحدث بلا حرج . أصبحت أوروبا تُخيف لم أشهد هذا أبداً بعد 26 سنة من الغُربة حتى وأنتَ مُجنس فأنت مُستهدف ، أبناؤنا الذين وُلدوا هنا يُحسون بنفس الميز والكراهية تُجاه كل من هو من أُصول عربية .
لست خائفاً على نفسي لأنني أقترب من سن التقاعد وسوف أُنهي حياتي ببلدي ، لكني أخاف على مستقبل أبنائي وسط كل هذه الكراهية المُتنامية.