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الرئيسية | حوادث | سجن شرطي إسباني 16 عاما لقتل مواطن مغربي

سجن شرطي إسباني 16 عاما لقتل مواطن مغربي

سجن شرطي إسباني 16 عاما لقتل مواطن مغربي
متابعة من خالد ملوك
الخميس 15 فبراير 2018 - 20:55

انتهت أطوار محاكمة أنخيل لويس، الشرطي الإسباني التابع لفرقة الحرس المدني، الذي ارتكب جريمة قتل متعمدة في حق مواطن مغربي باستعمال سلاحه الوظيفي خارج ساعات العمل، على مستوى الطريق السريع "A-3" المؤدي إلى مدينة فالينسيا، شرق إسبانيا، أواخر شهر أبريل سنة 2016.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي، فقد تبث تورط الشرطي الإسباني في عملية قتل متعمدة استهدفت مغربيا أعزل، مشيرا إلى أن قاضي محكمة مدريد أمر بالسجن النافذ لمدة 16 عاما في حق الجاني الذي استفاد من ظروف التخفيف، "كونه يعاني من اضطرابات نفسية عابرة"، بتعبير المستند.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن النيابة العامة طالبت بسجنه، في البداية، لمدة 21 عاما، تماشيا مع رأي معظم أعضاء الهيئة القضائية المشار إليها، مبرزا في السياق ذاته أنه جرى تقليص مدة العقوبة، على ضوء محضر الضابطة القضائية الذي أشار إلى تعرض الفاعل لاضطراب نفسي وجيز أثناء تنفيذ الجريمة.

وأضافت الوثيقة ذاتها، التي نشرت مضامينها وسائل إعلامية إسبانية، أن المدان عمد إلى إطلاق عدة رصاصات على رأس الضحية أردته صريعا في الحين، مشيرة إلى أنه أرغم سيارة الهالك، البالغ قيد حياته 39 عاما، على الانحراف عن مسارها، قبل أن ترتطم بحاجز الأمان الأيسر من الطريق.

وزادت أيضا أن الجاني أفرغ سلاحه الوظيفي بإطلاق 12 رصاصة على مختلف أطراف جسد الضحية الذي كان مستلقيا على بطنه وهو ملطخ بالدماء، موضحة أن الطرفين كان قد دخلا في شجار حاد ناتج عن السياقة المتهورة للأمني الإسباني الذي أخرج سلاحه قصد قتل المغربي يونس السليماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - sara الخميس 15 فبراير 2018 - 21:08
ما هو مصير الأرملة والابناء الايتام الذي ترك؟
هل سوف يتم إعطائهم التعويضات الكاملة؟
نرجوا من الله أن يعوض أبنائه في بلد العنصرية فقط ضد المغاربة .
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25
2 - azro الخميس 15 فبراير 2018 - 21:09
16 عام سجن قليلة، وربما تقدر تكون دعاية في وجه المغاربة اما المجرم يقدر يكون طليقا
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20
3 - سعيد من فرنسا الخميس 15 فبراير 2018 - 21:15
قضاء عنصري بامتياز رغم جميع الأدلة تؤكد أن هذا الشرطي ارتكب هذه الجريمة بكل عنصرية وعدوانية حيث ألقى 12رصاصة في جسم الضحية رغم كل ذلك نفس السيناريو مريض نفسيا أو لحظة الجريمة كان يعاني بأزمة نفسية يا سلام هذه الأزمة النفسية لم تسبب له إلا قتل المهاجر المغربي ؟؟؟؟ لماذا لم يقتل مواطنا اسبانيا عوض مهاجر مغربي ؟؟؟؟؟ 16 سنة سجنا تعني 5 سنوات سجنا لأن مدة السجن في اسبانيا هي ثلث مدة الإدانة. يا سلام على هذا القضاء !!!!!!!!
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29
4 - montasser الخميس 15 فبراير 2018 - 21:24
قل الحق ولو في نفسك...يحي العدل...القاضي الاسباني الذي لا يعرف الاسلام يحكم بالعدل :يامر بسجن ابن جلدته ويرد الحق لمهاجر!!!! درس مهم.
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-36
5 - بنعمر الخميس 15 فبراير 2018 - 21:34
إذا أردنا أن نستنتج استنتاجا منطقيا فعلينا اعتبار كل مواطني أمريكا و أوروبا مختلين عقليا و مرضى نفسيين. فكلما ارتكب منهم واحد جريمة قتل فردية أو جماعية (كالتي حصلت هذا الأسبوع في أمريكا)، أخرجوا بطاقة مختل عقليا أو مريض نفسي. اللهم سلط عليهم من يردهم الى عقولهم و يداويهم من امراضهم النفسية.
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16
6 - حسبي الله ونعم الوكيل الخميس 15 فبراير 2018 - 21:42
المهم فالامر ..ان الاولاد تيتموا وامهم ترملت ...وفي اسبانيا..يخرج بثلث المدة يعني 4سنين ..وهو قتله ظلما وعدوانا حسبنا الله ونعم الوكيل
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19
7 - KARIM FRANCE الخميس 15 فبراير 2018 - 22:30
اللهم ارحمه واغفر له وألهم ذويه وأبنائه الصبر والسلوان .
إنها عدالة البلدان التي تتشدقُ بالديمقراطية و حقوق الإنسان.
هذه رسالة إلى كل الحالمين بفردوس أوروبا أنتم لا تعلمون حجم معاناة المُهاجرين الكراهية في كل مكان ،العنصرية في كل النظرات حتى من طرف من يُمثلون القانون والإدارة العمومية أما العمل فحدث بلا حرج . أصبحت أوروبا تُخيف لم أشهد هذا أبداً بعد 26 سنة من الغُربة حتى وأنتَ مُجنس فأنت مُستهدف ، أبناؤنا الذين وُلدوا هنا يُحسون بنفس الميز والكراهية تُجاه كل من هو من أُصول عربية .
لست خائفاً على نفسي لأنني أقترب من سن التقاعد وسوف أُنهي حياتي ببلدي ، لكني أخاف على مستقبل أبنائي وسط كل هذه الكراهية المُتنامية.
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2
8 - مغربي كاعي الخميس 15 فبراير 2018 - 22:35
العربي إلى قتل كيسمواه إرهابي ومتشاديد والغربي إلى قتل عندو مشكل نفساني ومريض
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