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كُتّاب وآراء
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أمن وجدة بوقف 644 شخصا في غضون يومين
الجمعة 16 فبراير 2018 - 05:10
أوقفت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال 48 ساعة الأخيرة، 644 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح، بينهم 91 كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية.
بلاغ صادر عن أمن وجدة أفاد بأن عمليات التفتيش المنجزة في هذا الإطار "أسفرت، بالخصوص، عن حجز أزيد من 21 كلغ من مخدر الشيرا، و80 غراما من مخدر الهيروين، و16 قرصا مهلوسا، و17 غراما من مادة الكيف، و456 قنينة من الخمور المهربة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة ودراجة نارية".
وفي مجال السلامة الطرقية، أبرز البلاغ أن إجراءات المراقبة التي باشرتها شرطة المرور مكنت من "تحرير 803 محاضر لمخالفات السير، فضلا عن إيداع 47 سيارة و27 دراجة نارية بالمحجز البلدي لمخالفتها قانون السير والجولان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:27
اقاف.644.في.يونين.322.في.اليوم.ومنهم.كرر.الكرة.ولم.يحسبون.
اصحب.الليل.هدشي.كثير.هادا.العدد.في.مدينة.واحده.ومابلكم.في.
في.المدن.الاخرى.سيكون.الضغط.قويا.على.المقررون.في.العفو.
ووجب.الزيادة.في.الموضفين.للبت.في.الموضوع.اعني.العفو.
اصحب.الليل.هدشي.كثير.هادا.العدد.في.مدينة.واحده.ومابلكم.في.
في.المدن.الاخرى.سيكون.الضغط.قويا.على.المقررون.في.العفو.
ووجب.الزيادة.في.الموضفين.للبت.في.الموضوع.اعني.العفو.
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