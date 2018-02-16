أمن وجدة بوقف 644 شخصا في غضون يومين

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال 48 ساعة الأخيرة، 644 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح، بينهم 91 كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية.

بلاغ صادر عن أمن وجدة أفاد بأن عمليات التفتيش المنجزة في هذا الإطار "أسفرت، بالخصوص، عن حجز أزيد من 21 كلغ من مخدر الشيرا، و80 غراما من مخدر الهيروين، و16 قرصا مهلوسا، و17 غراما من مادة الكيف، و456 قنينة من الخمور المهربة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة ودراجة نارية".

وفي مجال السلامة الطرقية، أبرز البلاغ أن إجراءات المراقبة التي باشرتها شرطة المرور مكنت من "تحرير 803 محاضر لمخالفات السير، فضلا عن إيداع 47 سيارة و27 دراجة نارية بالمحجز البلدي لمخالفتها قانون السير والجولان".