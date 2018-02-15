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أمن القصر الكبير يوقف متورطا في السرقة والعنف
الخميس 15 فبراير 2018 - 23:25
تمكنت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، مساء اليوم، بحي الفرفارة بطريق العرائش، من إيقاف شخص كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من أجل السرقة والضرب والجرح وحيازة سلاح أبيض.
الموقوف "ب. س"، من مواليد 1990، أبدى مقاومة شديدة في وجه العناصر الأمنية مستعملا في ذلك سلاحا أبيض، قبل أن يتم شلّ حركته، وضبط قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع بحوزته.
وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى النيابة العامة.