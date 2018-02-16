مطاردة أمنية تنتهي بإيقاف 4 قاصرين في مراكش

هسبريس من مراكش

تمكنت عناصر من فرقة الصقور التابعة لولاية أمن مراكش من إيقاف 4 قاصرين، بعد عمدهم إلى سرقة حقيبة يدوية لامرأة كانت متوجهة إلى منزلها في حي جيليز.

جاء ذلك إثر مطاردة للمشتبه بهم، اللذين لاذوا بالفرار من مكان الحادث، انطلقت فصولها من حي جيليز لتمتد إلى حي باب دكالة، قبل أن يجري تطويقهم وتصفيدهم.

المعنيون بالواقعة اقتيدوا إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى لتعميق البحث معهم، في محاولة لمعرفة عدد ضحايا اعتداءاتهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش.