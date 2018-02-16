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مطاردة أمنية تنتهي بإيقاف 4 قاصرين في مراكش
الجمعة 16 فبراير 2018 - 19:29
تمكنت عناصر من فرقة الصقور التابعة لولاية أمن مراكش من إيقاف 4 قاصرين، بعد عمدهم إلى سرقة حقيبة يدوية لامرأة كانت متوجهة إلى منزلها في حي جيليز.
جاء ذلك إثر مطاردة للمشتبه بهم، اللذين لاذوا بالفرار من مكان الحادث، انطلقت فصولها من حي جيليز لتمتد إلى حي باب دكالة، قبل أن يجري تطويقهم وتصفيدهم.
المعنيون بالواقعة اقتيدوا إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى لتعميق البحث معهم، في محاولة لمعرفة عدد ضحايا اعتداءاتهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تحية للأمن الوطني الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:02
الأمن الوطني مصدر الأمن وسلامة المواطنين، نلتمس الصرامة للقضاء على الجانحين الخارجين عن القانون.
2 - ام ايوب الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:55
تحية للامن الوطني لكن هدو قاصرين خاصهم بحث فالظروف لكيعيشها لدفعاتهم للسرقة ويكون مكان اعقتقالهم بعيد عن المجرمين (بيئة نقية) باش ميكونوش مشروع مجرم مستقبلي اللهم اصلح ابناء الامة الاسلامية
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