بريطاني مبحوث عنه دوليا يمثل أمام قضاء المملكة

هسبريس من مراكش

أحالت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مواطنا بريطانيا، يبلغ من العمر 39 سنة، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، يشتبه في تورطه في تهريب المخدرات في عدة دول أوروبية في إطار شبكة إجرامية منظمة؛ وذلك تمهيدا للبت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية بفرنسا.

جاء ذلك بعد إنهاء التحقيقات الأولية التي باشرها المصالح الأمنية المذكورة مع المشتبه فيه الذي كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الأمن بمطار مراكش المنارة الدولي أوقفت البريطاني، بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار الدوحة، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن توقيف البريطاني تم في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك خلال عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، قبل أن يتبين لأمن مطار مراكش المنارة الدولي أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2014، وأمر أوروبي بإلقاء القبض سنة 2016، وذلك للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة.