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كُتّاب وآراء
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قطار ينهي حياة خمسيني بين طنجة والقصر الكبير
الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:10
توفي رجل خمسيني، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة، على الفور بعدما دهسه قطار رابط بين مدينتي طنجة والقصر الكبير.
الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، التي قامت بمعاينة الجثة قبل الأمر بلم الإشلاء ونقلها إلى مستودع الأموات.
التحقيقات الأولية لعناصر الدرك الملكي كشفت أن الهالك مختل عقليا اعترض سبيل القطار، ليلقى حتفه على الفور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:47
من الطبيعي خطوط السكك الحديدية لدينا غير محمية بشكل جيد في جميع أنحاء البلاد. كيف تظنون انه لن يكون هناك حوادث مثل هاته ؟ منذ فترة طويلة والمواطنين يطالبون بفصل وبتكرار لحماية خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بالقيام جدار مفروز سلكي بالقرب من المناطق المأهولة لكن لا شيء على ارض الواقع الدولة لم تريد فعل شئ وتفضل دائما الموتى من هذا النوع الذي وقع اخيرا للاسف اللهم ارحمه وغفر له
c'est normal non lignes de chemin de fer ne sont pas bien protéger tout au long de sont parcours. comment voulez vous qu'il n'aurait pas ce gendre d'accident. depuis longtemps d'ailleurs ne nous cessent de répéter et demandé la protection de nos ligne ferroviaires à travers tout le pays par un mur grillagé prés des zones habités ( l'oncf ) de voulez rien faire et l’état non plus . préfèrent qu'il est des morts a chaque fois sur nos voie ferrées
c'est normal non lignes de chemin de fer ne sont pas bien protéger tout au long de sont parcours. comment voulez vous qu'il n'aurait pas ce gendre d'accident. depuis longtemps d'ailleurs ne nous cessent de répéter et demandé la protection de nos ligne ferroviaires à travers tout le pays par un mur grillagé prés des zones habités ( l'oncf ) de voulez rien faire et l’état non plus . préfèrent qu'il est des morts a chaque fois sur nos voie ferrées
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