قطار ينهي حياة خمسيني بين طنجة والقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

توفي رجل خمسيني، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة، على الفور بعدما دهسه قطار رابط بين مدينتي طنجة والقصر الكبير.

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، التي قامت بمعاينة الجثة قبل الأمر بلم الإشلاء ونقلها إلى مستودع الأموات.

التحقيقات الأولية لعناصر الدرك الملكي كشفت أن الهالك مختل عقليا اعترض سبيل القطار، ليلقى حتفه على الفور.