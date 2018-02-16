24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0912:4615:4718:1619:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. هل يرمي استمرار تماسك "الأغلبية" ببنكيران خلف "الإخوان"؟ (5.00)

  2. حملة طبية مجانية تعالج قرويين بإقليم شفشاون (5.00)

  3. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  4. نقصُ الأدوية والأطُر الصّحية يهدد مستشفى تطوان بـ"السكتة القلبية" (5.00)

  5. العثور على جثة أمّ ورضيعها في غرفة بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قطار ينهي حياة خمسيني بين طنجة والقصر الكبير‎

قطار ينهي حياة خمسيني بين طنجة والقصر الكبير‎

قطار ينهي حياة خمسيني بين طنجة والقصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:10

توفي رجل خمسيني، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة، على الفور بعدما دهسه قطار رابط بين مدينتي طنجة والقصر الكبير.

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، التي قامت بمعاينة الجثة قبل الأمر بلم الإشلاء ونقلها إلى مستودع الأموات.

التحقيقات الأولية لعناصر الدرك الملكي كشفت أن الهالك مختل عقليا اعترض سبيل القطار، ليلقى حتفه على الفور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عوعو الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:20
مسكين رحمه الله مرفوع عنه القلم اش غايدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:47
من الطبيعي خطوط السكك الحديدية لدينا غير محمية بشكل جيد في جميع أنحاء البلاد. كيف تظنون انه لن يكون هناك حوادث مثل هاته ؟ منذ فترة طويلة والمواطنين يطالبون بفصل وبتكرار لحماية خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بالقيام جدار مفروز سلكي بالقرب من المناطق المأهولة لكن لا شيء على ارض الواقع الدولة لم تريد فعل شئ وتفضل دائما الموتى من هذا النوع الذي وقع اخيرا للاسف اللهم ارحمه وغفر له
c'est normal non lignes de chemin de fer ne sont pas bien protéger tout au long de sont parcours. comment voulez vous qu'il n'aurait pas ce gendre d'accident. depuis longtemps d'ailleurs ne nous cessent de répéter et demandé la protection de nos ligne ferroviaires à travers tout le pays par un mur grillagé prés des zones habités ( l'oncf ) de voulez rien faire et l’état non plus . préfèrent qu'il est des morts a chaque fois sur nos voie ferrées
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.